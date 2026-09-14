Уведомление о подозрении Кривоносу было отправлено по почте, - Кравченко

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу было составлено и вручено в соответствии с требованиями законодательства

Об этом он сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"О законности процедуры предъявления подозрения: Уведомление о подозрении директору НАБУ составлено и лично подписано Генеральным прокурором в соответствии с требованиями статьи 481 УПК Украины.

Предусмотренные законом сведения внесены в ЕРДР, а сам документ направлен официальным способом, определенным статьей 278 УПК. Почтовое отправление фиксирует дату, содержание, маршрут и факт доставки, поэтому не оставляет места для манипуляций", - отметил он.

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Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса

Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.

Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.

В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.

По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.

Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.

По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности

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