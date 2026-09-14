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Новости Подозрение Кривоносу
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Кравченко обнародовал подозрение директору НАБУ Кривоносу

Кравченко обнародовал текст подозрения в адрес Кривоноса: документ

В Офисе генерального прокурора обнародовали текст подозрения, предъявленного директору НАБУ Семену Кривоносу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие документы обнародовал генпрокурор Кравченко.

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Подробности

Подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса: полный текст
Подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса: полный текст
Подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса: полный текст
Подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса: полный текст
Подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса: полный текст
Подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса: полный текст
Подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса: полный текст
Подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса: полный текст
Подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса: полный текст
Подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса: полный текст
Подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса: полный текст
Подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса: полный текст
Подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса: полный текст
Подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса: полный текст
Подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса: полный текст
Подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса: полный текст
Подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса: полный текст
Подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса: полный текст
Подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса: полный текст
Подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса: полный текст
Подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса: полный текст
Подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса: полный текст
Подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса: полный текст
Подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса: полный текст
Подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса: полный текст
Подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса: полный текст
Подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса: полный текст
Подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса: полный текст
Подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса: полный текст
Подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса: полный текст
Подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса: полный текст
Подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса: полный текст
Подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса: полный текст
Подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса: полный текст

Читайте: Буданов о ситуации вокруг Кравченко и Кривоноса: Все это ненормально и вредит имиджу Украины

Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса

  • Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
  • Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
  • В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
  • По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
  • Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
  • По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
  • Впоследствии генпрокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности

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Автор: 

НАБУ (5026) Кравченко Руслан (238) Кривонос Семен (111) Офис Генпрокурора (3430)
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Топ комментарии
+11
Головне що тексту багато. Поки читатимуть, буде біля канадського бельгіського кордону.
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14.09.2026 14:00 Ответить
+10
публыкувати треба всы 32 тома, а не лише якихось сраних 34 аркуша !
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14.09.2026 13:59 Ответить
+9
Маючи 18 років стажу роботи в слідстві скажу так , що це не постанова про підозру , це цирк, знущання над процесуальним рішенням.
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14.09.2026 14:12 Ответить

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