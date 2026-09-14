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Новини Підозра Кривоносу
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Кравченко оприлюднив підозру директору НАБУ Кривоносу. ПОВНИЙ ТЕКСТ

Кравченко оприлюднив текст підозри Кривоносу: документ

В Офісі Генпрокурора оприлюднили текст підозри директору НАБУ Семену Кривоносу.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні документи оприлюднив генпрокурор Кравченко.

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Подробиці

Підозра директору НАБУ Кривоносу: повний текст
Підозра директору НАБУ Кривоносу: повний текст
Підозра директору НАБУ Кривоносу: повний текст
Підозра директору НАБУ Кривоносу: повний текст
Підозра директору НАБУ Кривоносу: повний текст
Підозра директору НАБУ Кривоносу: повний текст
Підозра директору НАБУ Кривоносу: повний текст
Підозра директору НАБУ Кривоносу: повний текст
Підозра директору НАБУ Кривоносу: повний текст
Підозра директору НАБУ Кривоносу: повний текст
Підозра директору НАБУ Кривоносу: повний текст
Підозра директору НАБУ Кривоносу: повний текст
Підозра директору НАБУ Кривоносу: повний текст
Підозра директору НАБУ Кривоносу: повний текст
Підозра директору НАБУ Кривоносу: повний текст
Підозра директору НАБУ Кривоносу: повний текст
Підозра директору НАБУ Кривоносу: повний текст
Підозра директору НАБУ Кривоносу: повний текст
Підозра директору НАБУ Кривоносу: повний текст
Підозра директору НАБУ Кривоносу: повний текст
Підозра директору НАБУ Кривоносу: повний текст
Підозра директору НАБУ Кривоносу: повний текст
Підозра директору НАБУ Кривоносу: повний текст
Підозра директору НАБУ Кривоносу: повний текст
Підозра директору НАБУ Кривоносу: повний текст
Підозра директору НАБУ Кривоносу: повний текст
Підозра директору НАБУ Кривоносу: повний текст
Підозра директору НАБУ Кривоносу: повний текст
Підозра директору НАБУ Кривоносу: повний текст
Підозра директору НАБУ Кривоносу: повний текст
Підозра директору НАБУ Кривоносу: повний текст
Підозра директору НАБУ Кривоносу: повний текст
Підозра директору НАБУ Кривоносу: повний текст
Підозра директору НАБУ Кривоносу: повний текст

Читайте: Буданов про ситуацію довколо Кравченка та Кривоноса: Все це не нормально та шкодить іміджу України

Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

  • Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
  • Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
  • У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
  • За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
  • Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
  • За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
  • Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності

Також читайте: Справу проти Кривоноса готували в СБУ, - Железняк

Автор: 

НАБУ (4503) Кравченко Руслан (257) Кривонос Семен (121) Офіс Генпрокурора (3790)
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Топ коментарі
+12
публыкувати треба всы 32 тома, а не лише якихось сраних 34 аркуша !
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14.09.2026 13:59 Відповісти
+12
Головне що тексту багато. Поки читатимуть, буде біля канадського бельгіського кордону.
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14.09.2026 14:00 Відповісти
+9
Это не подозрение. Это филькина грамота. Подозрение должно быть вручено, а там подписи нет
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14.09.2026 14:00 Відповісти

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