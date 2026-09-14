Еврокомиссия о подозрении Кривоносу: Украина должна гарантировать защиту антикоррупционных органов

В Еврокомиссии следят за расследованиями коррупции в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Гийом Мерсье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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Что известно?

"Мы действительно в курсе последних событий. Но, как вы знаете, мы не комментируем отдельные дела. Позвольте четко высказаться по поводу коррупции: ЕС придерживается политики нулевой терпимости к ней. И мы напоминаем, что борьба с коррупцией является центральным элементом для любой страны, стремящейся присоединиться к ЕС", - сказал он, отвечая на вопрос о подозрении в адрес директора НАБУ Кривоноса.

Пресс-секретарь подчеркнул, что борьба с коррупцией требует постоянных усилий в области предотвращения, расследования и уголовного преследования, а также соблюдения верховенства права, "краеугольным камнем" которого считаются антикоррупционные органы.

"Независимые антикоррупционные органы являются краеугольным камнем верховенства права в Украине. Как будущее государство-член, Украина должна гарантировать их защиту, и они должны иметь возможность надлежащим образом выполнять свою работу", - добавил Мерсье.

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Назначение генерального прокурора

Он подтвердил, что в плане из 10 реформ Качки-Коса указано, что генерального прокурора должны отбирать на конкурсной основе.

"Действительно, помимо промежуточных контрольных показателей в рамках кластера "Основы", Украина также согласовала с Еврокомиссией перечень из 10 приоритетных реформ, которым должно быть уделено первоочередное внимание для укрепления верховенства права и борьбы с коррупцией - так называемый план Качки-Кос. Этот перечень действительно включает реформу, о которой вы только что упомянули, касающуюся генерального прокурора. Поэтому теперь украинские власти должны продолжать эту работу последовательно и эффективно", - сказал Мерсье.

Пресс-секретарь подчеркнул, что сам факт расследования дел высокого уровня свидетельствует о том, что в Украине существуют соответствующие институты, и они способны выполнять свою работу - прежде всего антикоррупционные органы.

"В этом смысле это демонстрирует готовность властей обеспечивать работу этих органов и функционирование соответствующей системы. Что касается самих расследований и конкретных дел, их я комментировать не могу", - подытожил Мерсье.

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Отставка Кравченко и подозрение Кривоносу

Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу и лицу, близкому к руководителю САП.

Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.

В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.

По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.

Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.

По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

Впоследствии генпрокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности

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