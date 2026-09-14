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Новости Отставка Руслана Кравченко
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Офис генпрокурора подтвердил, что Кравченко уехал в командировку во Францию

кравченко

В Офисе генерального прокурора подтвердили, что Руслан Кравченко 13 сентября отправился в командировку во Францию.

Об этом пресс-служба сообщила в комментарии Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По данным пресс-службы, "командировка Кравченко во Францию продлится пять дней с 13 сентября, он примет участие в слушаниях Парламентской сети ПАСЕ".

В Офисе генпрокурора заявили, что в приведенных в судебном постановлении материалах "нет прямых данных" о том, что Кравченко давал какие-либо "указания содействовать деятельности кол-центров, препятствовал их разоблачению или расследованию, получал средства от такой деятельности или неправомерную выгоду, либо оплачивал за счет средств преступного происхождения ремонтные работы и установку сигнализации".

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Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса

  • Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
  • Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
  • В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
  • По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
  • Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
  • По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
  • Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.

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Автор: 

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Топ комментарии
+11
відрядження раптово вночі намалювалось ..угу ..віримо Zельоной Генпрокуратурі
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14.09.2026 15:53 Ответить
+10
Ага. Серед ночі прокинувся і згадав.
Потім сам собі оформив відрядження, підозру Кривоносу, взяв державне авто та поїхав.
І все це серед ночі.....
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14.09.2026 15:54 Ответить
+9
Надо же, как вовремя...
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14.09.2026 15:52 Ответить

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