Офис генпрокурора подтвердил, что Кравченко уехал в командировку во Францию
В Офисе генерального прокурора подтвердили, что Руслан Кравченко 13 сентября отправился в командировку во Францию.
Об этом пресс-служба сообщила в комментарии Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По данным пресс-службы, "командировка Кравченко во Францию продлится пять дней с 13 сентября, он примет участие в слушаниях Парламентской сети ПАСЕ".
В Офисе генпрокурора заявили, что в приведенных в судебном постановлении материалах "нет прямых данных" о том, что Кравченко давал какие-либо "указания содействовать деятельности кол-центров, препятствовал их разоблачению или расследованию, получал средства от такой деятельности или неправомерную выгоду, либо оплачивал за счет средств преступного происхождения ремонтные работы и установку сигнализации".
Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса
- Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
- Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
- В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
- По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
- Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
- По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
- Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
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Потім сам собі оформив відрядження, підозру Кривоносу, взяв державне авто та поїхав.
І все це серед ночі.....