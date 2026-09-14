Офис генпрокурора подтвердил, что Кравченко уехал в командировку во Францию

В Офисе генерального прокурора подтвердили, что Руслан Кравченко 13 сентября отправился в командировку во Францию.

Об этом пресс-служба сообщила в комментарии Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По данным пресс-службы, "командировка Кравченко во Францию продлится пять дней с 13 сентября, он примет участие в слушаниях Парламентской сети ПАСЕ".

В Офисе генпрокурора заявили, что в приведенных в судебном постановлении материалах "нет прямых данных" о том, что Кравченко давал какие-либо "указания содействовать деятельности кол-центров, препятствовал их разоблачению или расследованию, получал средства от такой деятельности или неправомерную выгоду, либо оплачивал за счет средств преступного происхождения ремонтные работы и установку сигнализации".

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Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса

Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.

Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.

В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.

По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.

Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.

По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.

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