Вучич объявил дату досрочных выборов в Сербии: голосование состоится 25 октября
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что досрочные парламентские выборы в стране состоятся 25 октября. Официально о проведении выборов должны объявить в среду в полдень.
Об этом говорится в сообщении Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Вучич назвал дату досрочных выборов
Выборы могут дать Вучичу возможность укрепить свою власть после народных протестов. В субботу правящая Сербская прогрессивная партия выдвинула его на пост премьер-министра.
Очередные парламентские выборы в Сербии должны были состояться в декабре 2027 года.
"Выборы позволят Вучичу попытаться укрепить свою власть после народных протестов", - отмечает Reuters.
В Сербии продолжаются протесты против власти
Вучич уже 12 лет руководит Сербией в качестве премьер-министра или президента. С 2024 года в стране регулярно проходят протесты против его правления.
Оппозиция и участники протестов обвиняют Вучича и его сторонников в насилии против политических оппонентов, коррупции, связях с организованной преступностью и посягательстве на свободу СМИ.
Ранее правящая Сербская прогрессивная партия решила выдвинуть Вучича кандидатом на пост премьер-министра в случае победы на досрочных парламентских выборах.
Напомним, Вучич заявил, что Европа находится на грани масштабной войны.
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