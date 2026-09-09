Вучич объявил дату досрочных выборов в Сербии: голосование состоится 25 октября

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что досрочные парламентские выборы в стране состоятся 25 октября. Официально о проведении выборов должны объявить в среду в полдень.

Об этом говорится в сообщении Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Вучич назвал дату досрочных выборов

Выборы могут дать Вучичу возможность укрепить свою власть после народных протестов. В субботу правящая Сербская прогрессивная партия выдвинула его на пост премьер-министра.

Очередные парламентские выборы в Сербии должны были состояться в декабре 2027 года.

"Выборы позволят Вучичу попытаться укрепить свою власть после народных протестов", - отмечает Reuters.

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В Сербии продолжаются протесты против власти

Вучич уже 12 лет руководит Сербией в качестве премьер-министра или президента. С 2024 года в стране регулярно проходят протесты против его правления.

Оппозиция и участники протестов обвиняют Вучича и его сторонников в насилии против политических оппонентов, коррупции, связях с организованной преступностью и посягательстве на свободу СМИ.

Ранее правящая Сербская прогрессивная партия решила выдвинуть Вучича кандидатом на пост премьер-министра в случае победы на досрочных парламентских выборах.

Напомним, Вучич заявил, что Европа находится на грани масштабной войны.

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