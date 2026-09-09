Вучич оголосив дату дострокових виборів у Сербії: голосування відбудеться 25 жовтня

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що дострокові парламентські вибори в країні відбудуться 25 жовтня. Офіційно про проведення виборів мають оголосити в середу опівдні.

Про це йдеться у повідомленні Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

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Вучич назвав дату дострокових виборів

Вибори можуть дати Вучичу можливість зміцнити свою владу після народних протестів. У суботу владна Сербська прогресивна партія висунула його на посаду прем’єр-міністра.

Чергові парламентські вибори в Сербії мали відбутися у грудні 2027 року.

"Вибори дадуть змогу Вучичу спробувати закріпити свою владу після народних протестів", — зазначає Reuters.

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У Сербії тривають протести проти влади

Вучич уже 12 років керує Сербією як прем’єр-міністр або президент. Із 2024 року в країні регулярно проходять протести проти його правління.

Опозиція та учасники протестів звинувачують Вучича та його прибічників у насильстві проти політичних опонентів, корупції, зв’язках з організованою злочинністю та посяганні на свободу ЗМІ.

Раніше владна Сербська прогресивна партія вирішила висунути Вучича кандидатом на посаду прем’єр-міністра у разі перемоги на дострокових парламентських виборах.

Нагадаємо, Вучич заявив, що Європа перебуває на межі масштабної війни.

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