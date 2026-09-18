Вучич прибыл с визитом в Украину для участия во встрече Карпатской интеграционной инициативы. ВИДЕО

Президент Сербии Александр Вучич прибыл с визитом в Украину.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Сегодня, по приглашению президента Зеленского, я принимаю участие во встрече Карпатской интеграционной инициативы — важного проекта экономического, транспортного и инфраструктурного объединения стран расширенного Карпатского региона.

Все это я делаю, чтобы дополнительно обеспечить стабильность и мир для наших граждан и Сербии", — отметил он.

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Что предшествовало?

Недавно Вучич предупредил, что Европа находится на грани масштабной войны.

Известно, что 27 сентября Вучич планирует уйти в отставку.

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