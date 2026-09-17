Зеленський і фон дер Ляєн готують рішення щодо фінансування оборони України

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо фінансування оборони України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Володимира Зеленського.

Сторони детально обговорили проблему з фінансуванням української оборони та домовилися підготувати відповідне рішення. Зеленський і фон дер Ляєн також планують провести зустріч у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН.

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Зеленський і фон дер Ляєн обговорили нові оборонні проєкти

Окремо сторони обговорили ініціативу використати залишки коштів європейської оборонної програми SAFE для нових спільних оборонних проєктів України та ЄС. Зеленський назвав цю пропозицію своєчасною та заявив про готовність працювати й над іншими безпековими рішеннями для посилення Європи.

Президент України також подякував Урсулі фон дер Ляєн за увагу до України та європейської безпеки у її щорічному зверненні до Європейського парламенту.

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Кошти SAFE планують спрямувати на виробництво зброї в Україні

Раніше повідомлялося, що невикористані кошти європейської оборонної програми SAFE планують спрямувати на підтримку України. Їх використають для фінансування спільних проєктів з українськими оборонними підприємствами.

Про це Урсула фон дер Ляєн заявила під час щорічної промови "Про стан ЄС".

"Завдяки коштам, що залишилися від SAFE, ми започаткуємо нову програму для спільних проєктів з українськими підприємствами", – сказала президентка Єврокомісії.

За словами фон дер Ляєн, це дасть змогу поєднати бойовий досвід України та потенціал її оборонно-промислового комплексу з можливостями європейських виробників зброї.

Очікується, що ці кошти спрямують на підтримку виробництва озброєння безпосередньо на території України, а також на розвиток спільних оборонних проєктів із партнерами з ЄС.

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