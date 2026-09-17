УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12347 відвідувачів онлайн
Новини Дрони-перехоплювачі Індустрія дронів
981 33

Є дрони-перехоплювачі, які реально збивають реактивні "Шахеди", будемо масштабувати, - Зеленський

Індустрія дронів

Зеленський заслухав доповідь Драпатого про перехоплювачі

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів президенту Володимиру Зеленському про новий прогрес у розробці засобів протидії реактивним безпілотникам. Під час випробувань український дрон-перехоплювач успішно збив ціль.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про випробування перехоплювачів

За словами президента, це вже другий позитивний результат випробувань перехоплювачів проти реактивних "шахедів": цього разу відбулося реальне збиття цілі. Зеленський подякував розробникам та військовим і повідомив, що технологію планують масштабувати.

"Крок за кроком знаходимо відповіді на російські загрози і створюємо свої власні, українські засоби тиску на ворога", — зазначив президент, додавши, що готуються нові активні й далекобійні операції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дронарі 411-го полку "Яструби" перехоплювачами STING збили два російські БпЛА-"матки" з дронами на борту. ВIДЕО

Про ситуацію на фронті

Зеленський також відзначив підрозділи, які виконують завдання на фронті. На Донеччині, за його словами, є необхідна динаміка, на Куп'янському напрямку готують посилення, а на Олександрівському — знищують позиції окупантів.

  • Президент окремо подякував 82-й та 95-й окремим десантно-штурмовим бригадам за результати останніх днів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 3 тис. російських НРК уразили дронами Сили оборони від початку року, - Міноборони

Автор: 

Зеленський Володимир (27011) Драпатий Михайло (105) перехоплювач (191)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
НАШО ВСЕ ТРИНДІТИ.....КЛОУН блін
показати весь коментар
17.09.2026 17:32 Відповісти
+7
Треба застосовувати на фронті та хвалитись потім.
показати весь коментар
17.09.2026 17:30 Відповісти
+6
Янукович лох проти цього в плані корупції
показати весь коментар
17.09.2026 17:39 Відповісти

Завантаження...

 
 