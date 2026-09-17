Є дрони-перехоплювачі, які реально збивають реактивні "Шахеди", будемо масштабувати, - Зеленський

Індустрія дронів

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів президенту Володимиру Зеленському про новий прогрес у розробці засобів протидії реактивним безпілотникам. Під час випробувань український дрон-перехоплювач успішно збив ціль.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Про випробування перехоплювачів

За словами президента, це вже другий позитивний результат випробувань перехоплювачів проти реактивних "шахедів": цього разу відбулося реальне збиття цілі. Зеленський подякував розробникам та військовим і повідомив, що технологію планують масштабувати.

"Крок за кроком знаходимо відповіді на російські загрози і створюємо свої власні, українські засоби тиску на ворога", — зазначив президент, додавши, що готуються нові активні й далекобійні операції.

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Про ситуацію на фронті

Зеленський також відзначив підрозділи, які виконують завдання на фронті. На Донеччині, за його словами, є необхідна динаміка, на Куп'янському напрямку готують посилення, а на Олександрівському — знищують позиції окупантів.

Президент окремо подякував 82-й та 95-й окремим десантно-штурмовим бригадам за результати останніх днів.

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