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Понад 3 тис. російських НРК уразили дронами Сили оборони від початку року, - Міноборони

Індустрія дронів

Ураження НРК РФ

Від початку року підрозділи безпілотних систем Сил оборони України уразили понад 3 000 російських наземних роботизованих комплексів (НРК).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, про це свідчать дані бойової системи DELTA.

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У Міноборони наголошують, що кожен виведений з ладу наземний дрон ворога – це порушення логістики противника, зменшення можливостей для розвідки та штурмових дій і необхідність компенсувати втрату роботизованих платформ додатковими ресурсами та живою силою.

Динаміка уражень

Зазначається, що найбільше ворожих наземних дронів вдалося знищити або підбити у серпні – понад пів тисячі. Загалом динаміка уражень НРК РФ від початку року така:

  • січень – 460;
  • лютий – 293;
  • березень – 215;
  • квітень – 223;
  • травень – 323;
  • червень – 370;
  • липень – 456;
  • серпень – 511.

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Також упродовж першої половини вересня за допомогою БпЛА українські захисники уразили майже 200 російських НРК.

Розвідувально-ударні FPV-дрони на радіокеруванні

У Міністерстві оборони зауважують, що системно працюють над посиленням спроможностей українського війська уражати ворожі цілі за допомогою БпЛА. Для цього, зокрема, Агенція оборонних закупівель ДОТ розпочинає конкурентну закупівлю розвідувально-ударних FPV-дронів на радіокеруванні відповідно до тактико-технічних характеристик (ТТХ), визначених оборонним відомством.

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Це один із основних типів безпілотників, які Сили оборони використовують для виконання бойових завдань на фронті.

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