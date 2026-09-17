Понад 3 тис. російських НРК уразили дронами Сили оборони від початку року, - Міноборони

Індустрія дронів

Від початку року підрозділи безпілотних систем Сил оборони України уразили понад 3 000 російських наземних роботизованих комплексів (НРК).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, про це свідчать дані бойової системи DELTA.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У Міноборони наголошують, що кожен виведений з ладу наземний дрон ворога – це порушення логістики противника, зменшення можливостей для розвідки та штурмових дій і необхідність компенсувати втрату роботизованих платформ додатковими ресурсами та живою силою.

Динаміка уражень

Зазначається, що найбільше ворожих наземних дронів вдалося знищити або підбити у серпні – понад пів тисячі. Загалом динаміка уражень НРК РФ від початку року така:

січень – 460;

лютий – 293;

березень – 215;

квітень – 223;

травень – 323;

червень – 370;

липень – 456;

серпень – 511.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 112 тисяч місій від початку року: НРК масово використовують для логістики та евакуації

Також упродовж першої половини вересня за допомогою БпЛА українські захисники уразили майже 200 російських НРК.

Розвідувально-ударні FPV-дрони на радіокеруванні

У Міністерстві оборони зауважують, що системно працюють над посиленням спроможностей українського війська уражати ворожі цілі за допомогою БпЛА. Для цього, зокрема, Агенція оборонних закупівель ДОТ розпочинає конкурентну закупівлю розвідувально-ударних FPV-дронів на радіокеруванні відповідно до тактико-технічних характеристик (ТТХ), визначених оборонним відомством.

Читайте: Знищено понад 150 тис. одиниць автотехніки росіян за час повномасштабної війни, - Генштаб

Це один із основних типів безпілотників, які Сили оборони використовують для виконання бойових завдань на фронті.