Понад 3 тис. російських НРК уразили дронами Сили оборони від початку року, - Міноборони
Індустрія дронів
Від початку року підрозділи безпілотних систем Сил оборони України уразили понад 3 000 російських наземних роботизованих комплексів (НРК).
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, про це свідчать дані бойової системи DELTA.
У Міноборони наголошують, що кожен виведений з ладу наземний дрон ворога – це порушення логістики противника, зменшення можливостей для розвідки та штурмових дій і необхідність компенсувати втрату роботизованих платформ додатковими ресурсами та живою силою.
Динаміка уражень
Зазначається, що найбільше ворожих наземних дронів вдалося знищити або підбити у серпні – понад пів тисячі. Загалом динаміка уражень НРК РФ від початку року така:
- січень – 460;
- лютий – 293;
- березень – 215;
- квітень – 223;
- травень – 323;
- червень – 370;
- липень – 456;
- серпень – 511.
Також упродовж першої половини вересня за допомогою БпЛА українські захисники уразили майже 200 російських НРК.
Розвідувально-ударні FPV-дрони на радіокеруванні
У Міністерстві оборони зауважують, що системно працюють над посиленням спроможностей українського війська уражати ворожі цілі за допомогою БпЛА. Для цього, зокрема, Агенція оборонних закупівель ДОТ розпочинає конкурентну закупівлю розвідувально-ударних FPV-дронів на радіокеруванні відповідно до тактико-технічних характеристик (ТТХ), визначених оборонним відомством.
Це один із основних типів безпілотників, які Сили оборони використовують для виконання бойових завдань на фронті.
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