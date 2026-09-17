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Новости Уничтожение российской техники Индустрия дронов
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С начала года Силы обороны поразили дронами более 3 тыс. российских НРК, - Минобороны

Индустрия дронов

Поражение НРК РФ

С начала года подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины уничтожили более 3 000 российских наземных роботизированных комплексов (НРК).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, об этом свидетельствуют данные боевой системы DELTA.

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В Минобороны отмечают, что каждый выведенный из строя наземный дрон противника - это нарушение логистики противника, сокращение возможностей для разведки и штурмовых действий, а также необходимость компенсировать потерю роботизированных платформ дополнительными ресурсами и живой силой.

Динамика поражений

Отмечается, что больше всего вражеских наземных дронов удалось уничтожить или вывести из строя в августе — более полутысячи. В целом динамика поражений НРК РФ с начала года такова:

  • январь – 460;
  • февраль – 293;
  • март – 215;
  • апрель – 223;
  • май – 323;
  • июнь – 370;
  • июль – 456;
  • август – 511.

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Также в течение первой половины сентября с помощью БПЛА украинские защитники поразили почти 200 российских НРК.

Разведывательно-ударные FPV-дроны с радиоуправлением

В Министерстве обороны отмечают, что системно работают над усилением способностей украинской армии поражать вражеские цели с помощью БПЛА. Для этого, в частности, Агентство оборонных закупок ГОТ начинает конкурсную закупку разведывательно-ударных FPV-дронов с радиоуправлением в соответствии с тактико-техническими характеристиками (ТТХ), определенными оборонным ведомством.

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Это один из основных типов беспилотников, которые Силы обороны используют для выполнения боевых задач на фронте.

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