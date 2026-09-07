112 тысяч миссий с начала года: НРК массово используются для логистики и эвакуации

Индустрия дронов

Число миссий наземных роботизированных комплексов (НРК) увеличилось в 3,3 раза с начала 2026 года. Только за август дроны выполнили более 25 000 логистических и эвакуационных задач на передовой.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, об этом свидетельствуют данные боевой системы DELTA.

Каждая миссия НРК потенциально позволяет сохранить жизнь и здоровье украинских военнослужащих. Роботы на самых опасных участках вместо людей доставляют боеприпасы, воду, продовольствие, а также эвакуируют раненых защитников.

По состоянию на начало сентября с начала 2026 года в системе DELTA зафиксировано около 112 000 логистических и эвакуационных миссий наземных роботизированных комплексов.

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Количество таких задач растет ежемесячно:

январь — 7 511;

февраль – 7 960;

март – 9 072;

апрель – 11 028;

май – 14 059;

июнь – 16 664;

июль – 19 940;

август – 25 143.

таким образом, в последний месяц лета количество логистических и эвакуационных миссий НРК превысило аналогичный показатель января в 3,3 раза.

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Напомним, Агентство оборонных закупок ГОТ впервые объявило тендер на закупку НРК в соответствии с тактико-техническими характеристиками, определенными Министерством обороны Украины.