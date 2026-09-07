112 тысяч миссий с начала года: НРК массово используются для логистики и эвакуации
Индустрия дронов
Число миссий наземных роботизированных комплексов (НРК) увеличилось в 3,3 раза с начала 2026 года. Только за август дроны выполнили более 25 000 логистических и эвакуационных задач на передовой.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, об этом свидетельствуют данные боевой системы DELTA.
Каждая миссия НРК потенциально позволяет сохранить жизнь и здоровье украинских военнослужащих. Роботы на самых опасных участках вместо людей доставляют боеприпасы, воду, продовольствие, а также эвакуируют раненых защитников.
По состоянию на начало сентября с начала 2026 года в системе DELTA зафиксировано около 112 000 логистических и эвакуационных миссий наземных роботизированных комплексов.
Количество таких задач растет ежемесячно:
- январь — 7 511;
- февраль – 7 960;
- март – 9 072;
- апрель – 11 028;
- май – 14 059;
- июнь – 16 664;
- июль – 19 940;
- август – 25 143.
таким образом, в последний месяц лета количество логистических и эвакуационных миссий НРК превысило аналогичный показатель января в 3,3 раза.
Напомним, Агентство оборонных закупок ГОТ впервые объявило тендер на закупку НРК в соответствии с тактико-техническими характеристиками, определенными Министерством обороны Украины.
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