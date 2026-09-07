РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12556 посетителей онлайн
Новости Фото Боевая система DELTA Индустрия дронов
468 0

112 тысяч миссий с начала года: НРК массово используются для логистики и эвакуации

Индустрия дронов

нрк

Число миссий наземных роботизированных комплексов (НРК) увеличилось в 3,3 раза с начала 2026 года. Только за август дроны выполнили более 25 000 логистических и эвакуационных задач на передовой.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, об этом свидетельствуют данные боевой системы DELTA.

Каждая миссия НРК потенциально позволяет сохранить жизнь и здоровье украинских военнослужащих. Роботы на самых опасных участках вместо людей доставляют боеприпасы, воду, продовольствие, а также эвакуируют раненых защитников.

По состоянию на начало сентября с начала 2026 года в системе DELTA зафиксировано около 112 000 логистических и эвакуационных миссий наземных роботизированных комплексов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 6000 спасенных жизней и более 400 поражений: подразделение ударных НРК NC13 отмечает первую годовщину. ФОТО

Количество таких задач растет ежемесячно:

  • январь — 7 511;
  • февраль – 7 960;
  • март – 9 072;
  • апрель – 11 028;
  • май – 14 059;
  • июнь – 16 664;
  • июль – 19 940;
  • август – 25 143.

таким образом, в последний месяц лета количество логистических и эвакуационных миссий НРК превысило аналогичный показатель января в 3,3 раза.

Наземные подразделения выполнили более 25 тысяч миссий на передовой в августе

Читайте также: В Силах обороны испытывают ударные НРК с двумя автоматами Калашникова

Напомним, Агентство оборонных закупок ГОТ впервые объявило тендер на закупку НРК в соответствии с тактико-техническими характеристиками, определенными Министерством обороны Украины.

Автор: 

Минобороны (10084) НРК наземный роботизированный комплекс (178)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 