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В Силах обороны испытывают ударные НРК с двумя автоматами Калашникова

На фронте тестируют новые ударные НРК

В подразделениях Сил обороны Украины начались испытания новых ударных наземных роботизированных комплексов (НРК) в боевых условиях.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Это специальные роботизированные турели с автоматами системы Калашникова — самым распространенным стрелковым оружием в армии. Ударные комплексы разработаны по техническому заданию кластера оборонных инноваций Brave1.

Проект получил грантовое финансирование, а от идеи до создания готового прототипа разработчикам понадобилось менее 6 месяцев.

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Преимущества турелей с автоматами Калашникова

Использование обычных автоматов Калашникова позволяет удешевить производство и быстро масштабировать развертывание ударных НРК на фронте.

Комплекс построен на четырехколесном шасси с бескамерными шинами и оснащен защищенным корпусом. Такая конструкция делает его устойчивым к осколкам, пулям и проколам и позволяет маневрировать в сложной местности.

Огневой модуль имеет спаренную турель, которая позволяет устанавливать сразу два автомата. Это значительно повышает плотность огня во время штурмовых и оборонительных действий против вражеской пехоты. Кроме того, турель может устанавливаться на другие колесные и гусеничные НРК.

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В ВСУ тестируют роботизированные турели с автоматами Калашникова
В ВСУ тестируют роботизированные турели с автоматами Калашникова
В ВСУ тестируют роботизированные турели с автоматами Калашникова

Боевые испытания ударных НРК на передовой

Несколько подразделений Сил обороны уже испытывают эти системы в боевых условиях. В частности, есть подтвержденные случаи успешного применения Центром специальных операций "А" СБУ против вражеских засад с дронами-"ждунами".

Министерство обороны системно работает над внедрением роботизированных комплексов. Именно они должны взять на себя наиболее опасные задачи на фронте, минимизируя присутствие пехоты в зоне прямого огневого контакта. Мы роботизируем фронт, чтобы снизить риски для пехоты и сохранить жизни наших воинов.

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Напомним, с начала 2026 года наземные роботизированные комплексы выполнили более 100 000 задач вместо украинских военных на передовой.

Автор: 

Минобороны (10051) ВСУ (8330) НРК наземный роботизированный комплекс (172)
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Топ комментарии
+4
Гарно, тільки скільки набоїв воно має? А якщо багато, то стволи згорять швиденько.
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27.08.2026 18:59 Ответить
+1
Внуки спаренных пулеметов Максим времен ВОВ
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27.08.2026 19:01 Ответить
+1
Краще нехай отакі залізяки воюють.
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27.08.2026 19:03 Ответить

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