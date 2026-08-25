Закупка НРК: впервые объявлен тендер по установленным Минобороны характеристикам
Индустрия дронов
Агентство оборонных закупок ДОТ впервые объявило о закупке наземных роботизированных комплексов (НРК) в соответствии с тактико-техническими характеристиками, установленными Министерством обороны Украины.
Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, НРК — это наземные роботизированные платформы, которыми можно управлять дистанционно. Они помогают выполнять задачи на передовой без лишнего риска для военных. Сегодня наземные дроны, в частности, используют для доставки грузов, эвакуации раненых и выполнения боевых задач.
С начала года НРК уже выполнили более 100 000 миссий.
О закупке каких НРК идет речь?
Так, АОЗ ДОТ планирует закупить НРК двух типов:
- логистические – для перевозки грузов, доставки необходимого снабжения и эвакуации раненых;
- ударные – для поражения определенных целей.
Отмечается, что НРК должны быть способны работать на пересеченной местности, обеспечивать надежное дистанционное управление и передавать оператору видео и данные о работе комплекса.
Кто может участвовать в тендере?
В Минобороны отметили, что к участию в закупке приглашаются производители и поставщики, продукция которых соответствует установленным характеристикам и требованиям. Одно из ключевых условий — наличие как минимум одного кодифицированного изделия в категории НРК.
Заместитель министра обороны Мстислав Баник рассказал, что тендер будет проходить по системе, которая уже доказала свою эффективность. Комплексы разделены на классы по дальности работы и весу груза. В каждом классе — 4 или 5 лотов. При этом один производитель сможет получить не более половины заказа в пределах одного класса.
По его словам, такой подход позволит привлечь к поставкам нескольких производителей и создать больше возможностей для конкуренции между ними.
Закупка будет проходить в закрытой среде с соблюдением требований безопасности для оборонных закупок.
Важность тендера
Эта закупка является еще одним шагом к расширению конкуренции в сфере закупок вооружения и военной техники. АОЗ ДОТ постепенно расширяет перечень категорий НРК и другого вооружения, закупаемого на конкурсной основе.
Баник подчеркнул, что роботизированные платформы уже давно стали незаменимыми на фронте — некоторые задачи в принципе невозможно выполнить без них. Поэтому задача Минобороны — обеспечить бесперебойную поставку этих средств в войска: по доступной цене, в нужном качестве и количестве, а также своевременно.
"Тендер — это один из лучших инструментов для этого, ведь мы можем закупить больше средств за те же средства, минимизировать риск сбоев в поставках, распределив заказы между разными производителями. Поэтому в этом направлении мы продолжаем двигаться", — добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль