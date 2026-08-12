В течение июля подразделения беспилотных систем ВСУ выполнили более 449 тысяч задач, — Генштаб. ИНФОГРАФИКА

Индустрия дронов

Силы обороны Украины расширили применение беспилотных и роботизированных систем на поле боя и для выполнения логистических задач.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Эффективность беспилотных систем

В частности, в течение июля 2026 года подразделения беспилотных систем выполнили 449 тысяч задач, что на 3% больше, чем в июне. По их результатам было поражено 226 тысяч целей противника— прирост составляет 13%.

Применение НРК

Кроме того, Силы обороны активно расширяют применение наземных роботизированных комплексов. В июле НРК выполнили более 23,7 тысячи задач, что на 41% больше, чем месяцем ранее.

Преимущество в FPV-дронах

Также сохраняется преимущество Сил обороны Украины в применении FPV-дронов. В июле украинские подразделения выполнили 376 тысяч задач с использованием FPV, продемонстрировав еще 6% прироста по сравнению с июнем. Соотношение применения FPV-дронов составляет 1,6 к 1 в пользу Украины.

Сохранение жизни бойцов

"Силы обороны Украины развивают направление беспилотных систем прежде всего для сохранения жизни и здоровья военнослужащих. Чем больше задач можно выполнять дистанционно, тем меньше людей подвергаются риску непосредственного контакта с противником", — подчеркнули в Генштабе.

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