В течение июля подразделения беспилотных систем ВСУ выполнили более 449 тысяч задач, — Генштаб. ИНФОГРАФИКА
Индустрия дронов
Силы обороны Украины расширили применение беспилотных и роботизированных систем на поле боя и для выполнения логистических задач.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Эффективность беспилотных систем
В частности, в течение июля 2026 года подразделения беспилотных систем выполнили 449 тысяч задач, что на 3% больше, чем в июне. По их результатам было поражено 226 тысяч целей противника— прирост составляет 13%.
Применение НРК
Кроме того, Силы обороны активно расширяют применение наземных роботизированных комплексов. В июле НРК выполнили более 23,7 тысячи задач, что на 41% больше, чем месяцем ранее.
Преимущество в FPV-дронах
Также сохраняется преимущество Сил обороны Украины в применении FPV-дронов. В июле украинские подразделения выполнили 376 тысяч задач с использованием FPV, продемонстрировав еще 6% прироста по сравнению с июнем. Соотношение применения FPV-дронов составляет 1,6 к 1 в пользу Украины.
Сохранение жизни бойцов
"Силы обороны Украины развивают направление беспилотных систем прежде всего для сохранения жизни и здоровья военнослужащих. Чем больше задач можно выполнять дистанционно, тем меньше людей подвергаются риску непосредственного контакта с противником", — подчеркнули в Генштабе.
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