Упродовж липня підрозділи безпілотних систем ЗСУ виконали понад 449 тисяч завдань, - Генштаб. ІНФОГРАФІКА
Індустрія дронів
Сили оборони України збільшили застосування безпілотних і роботизованих систем на полі бою та для виконання логістичних завдань.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Ефективність безпілотних систем
Так, упродовж липня 2026 року підрозділи безпілотних систем виконали 449 тисяч завдань, що на 3% більше, ніж у червні. За їхніми результатами уражено 226 тисяч цілей противника — приріст становить 13%.
Застосування НРК
Крім того, Сили оборони активно збільшують застосування наземних роботизованих комплексів. У липні НРК виконали понад 23,7 тисячі завдань, що на 41% більше, ніж місяцем раніше.
Перевага у FPV-дронах
Також зберігається перевага Сил оборони України у застосуванні FPV-дронів. У липні українські підрозділи виконали 376 тисяч завдань FPV, продемонструвавши ще 6% приросту порівняно з червнем. Співвідношення застосування FPV-дронів становить 1,6 до 1 на користь України.
Збереження життя бійців
"Сили оборони України розвивають напрямок безпілотних систем насамперед для збереження життя і здоров’я військовослужбовців. Чим більше завдань можна виконувати дистанційно, тим менше людей піддаються ризику безпосереднього контакту з противником", - наголосили в Генштабі.
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