Упродовж липня підрозділи безпілотних систем ЗСУ виконали понад 449 тисяч завдань, - Генштаб. ІНФОГРАФІКА

Індустрія дронів

Сили оборони України збільшили застосування безпілотних і роботизованих систем на полі бою та для виконання логістичних завдань.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Ефективність безпілотних систем

Так, упродовж липня 2026 року підрозділи безпілотних систем виконали 449 тисяч завдань, що на 3% більше, ніж у червні. За їхніми результатами уражено 226 тисяч цілей противника — приріст становить 13%.

Застосування НРК

Крім того, Сили оборони активно збільшують застосування наземних роботизованих комплексів. У липні НРК виконали понад 23,7 тисячі завдань, що на 41% більше, ніж місяцем раніше.

Перевага у FPV-дронах

Також зберігається перевага Сил оборони України у застосуванні FPV-дронів. У липні українські підрозділи виконали 376 тисяч завдань FPV, продемонструвавши ще 6% приросту порівняно з червнем. Співвідношення застосування FPV-дронів становить 1,6 до 1 на користь України.

Збереження життя бійців

"Сили оборони України розвивають напрямок безпілотних систем насамперед для збереження життя і здоров’я військовослужбовців. Чим більше завдань можна виконувати дистанційно, тим менше людей піддаються ризику безпосереднього контакту з противником", - наголосили в Генштабі.

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