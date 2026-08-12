Корпуси отримають НРК та "важкі" middle strike: починається другий етап Базового рівня забезпечення, - Міноборони

Індустрія дронів

Міноборони масштабує реалізацію проєкту із гарантованого рівня забезпечення підрозділів, які безпосередньо утримують смугу оборони та ведуть активні бойові дії.

Про це повідомляє Міністерство оборони, передає Цензор.НЕТ.

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Другий етап

Як зазначається, на другому етапі до щомісячного забезпечення найбільш затребуваними засобами БпЛА додаються наземні роботизовані комплекси (НРК) та важкі дрони типу middle strike.

"Другий етап Базового рівня забезпечення розширює номенклатуру засобів та підсилює логістичний локдаун противника. Це практично всі типи НРК та "важкі" middle strike, що можуть нести ураження на оперативну глибину. Цими засобами підрозділи, що тримають смугу, будуть забезпечені в певній гарантованій кількості, але з урахуванням інтенсивності бойових дій", - зазначив заступник міністра оборони Мстислав Банік.

За його словами, зі стабільним прогнозованим забезпеченням військові зможуть краще планувати операції, проявляти ініціативу, а не тільки "гасити пожежі" на фронті. А для малозабезпечених підрозділів це стане гарною можливістю наростити бойові спроможності.

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Як відбуватиметься розподілення

Так, різні типи логістичних та бойових НРК, зокрема роботи-камікадзе, отримають підрозділи Збройних Сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України, які тримають смугу оборони.

Важкі middle strike надходитимуть на корпуси, які вже розподілятимуть їх між підрозділами, що мають навчені екіпажі й ефективно застосовують такі безпілотники. Таким чином, кожен корпус гарантовано отримає засоби ураження на оперативну глибину.

Що таке проєкт "Базовий рівень"

Проєкт "Базовий рівень забезпечення" стартував у червні 2026 року із закриття мінімальних потреб в FPV-дронах на радіозв’язку та оптоволокні, "мавіках", бомберах, крил-розвідників та легких middle strike.

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У його межах військові отримують визначену кількість БпЛА з урахуванням інтенсивності й характеру бойових дій. Забезпечення підрозділів на найгарячіших напрямках здійснюється більшою мірою.

Із серпня Базовий рівень забезпечення масштабується на постачання НРК і важких middle strike. Міністерство оборони реалізує проєкт у тісній взаємодії з Генеральним штабом Збройних Сил України.