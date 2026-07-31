Понад 66 300 місій виконали НРК від початку року, - Міноборони

Індустрія дронів

У Силах оборони України стрімко масштабується використання наземних роботизованих комплексів. Лише від початку 2026 року НРК виконали 66 300 місій, взявши на себе найризикованіші завдання з логістики й евакуації.

Про це повідомили в Міністерстві оборони, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, під час таких місій НРК під обстрілами перевозять вантажі по 200-300 кг, замінюючи людей там, де небезпека є найвищою. Це прямий внесок у збереження життів українських захисників і захисниць.

Попит на НРК

Так, попит на наземні роботизовані комплекси продовжує збільшуватися. Лише у 2026 році через програму "єБали" військові вже замовили НРК на майже 1,9 млрд гривень на маркетплейсі Brave1 Market.

Цього року Міноборони України суттєво збільшило потребу та закупівлі НРК, щоб масштабувати їхнє використання на фронті. Зокрема, з початку року законтрактовано понад 22 000 наземних роботизованих комплексів, що майже удвічі більше, ніж за весь минулий рік.

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Удосконалення НРК

У Міноборони розповіли, що нарощування застосування НРК супроводжується постійною перевіркою їхньої якості. Для цього кластер оборонних технологій Brave1 постійно випробовує їх в умовах, максимально наближених до реального бою. Це дає змогу розробникам оцінити ефективність своїх рішень, виявити слабкі місця, отримати зворотний зв'язок від військових і вдосконалити технології відповідно до потреб фронту.

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Зауважується, що Міноборони забезпечує потреби Сил оборони, а Brave1 допомагає розробникам довести свої технології до необхідних військових стандартів. Завдяки співпраці шлях інновацій на фронт стає швидким і системним.

Системною також є потреба у навчених операторах, перші школи операторів були сертифіковані ще минулого року.

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