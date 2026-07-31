Более 66 300 миссий выполнили НРК с начала года, - Минобороны

Индустрия дронов

В Силах обороны Украины стремительно расширяется использование наземных роботизированных комплексов. Только с начала 2026 года НРК выполнили 66 300 миссий, взяв на себя самые рискованные задачи по логистике и эвакуации.

Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, во время таких миссий НРК под обстрелами перевозят грузы весом 200–300 кг, заменяя людей там, где опасность максимальна. Это прямой вклад в сохранение жизней украинских защитников и защитниц.

Спрос на НРК

Так, спрос на наземные роботизированные комплексы продолжает расти. Только в 2026 году в рамках программы "еБалы" военные уже заказали НРК на сумму почти 1,9 млрд гривен на маркетплейсе Brave1 Market.

В этом году Минобороны Украины существенно увеличило потребность и закупки НРК, чтобы расширить их использование на фронте. В частности, с начала года заключены контракты на поставку более 22 000 наземных роботизированных комплексов, что почти вдвое больше, чем за весь прошлый год.

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Совершенствование НРК

В Минобороны рассказали, что расширение применения НРК сопровождается постоянной проверкой их качества. Для этого кластер оборонных технологий Brave1 постоянно испытывает их в условиях, максимально приближенных к реальному бою. Это позволяет разработчикам оценить эффективность своих решений, выявить слабые места, получить обратную связь от военных и усовершенствовать технологии в соответствии с потребностями фронта.

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Отмечается, что Минобороны обеспечивает потребности Сил обороны, а Brave1 помогает разработчикам довести свои технологии до необходимых военных стандартов. Благодаря сотрудничеству путь инноваций на фронт становится быстрым и системным.

Системной также является потребность в обученных операторах, первые школы операторов были сертифицированы еще в прошлом году.

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