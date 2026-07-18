Пережил три удара FPV и десятки подрывов: НРК "Дед" 79-й бригады ДШВ почти год выполняет боевые задачи. ВИДЕО
Наземный роботизированный комплекс Ratel H 1162 с позывным "Дед" уже почти год выполняет боевые задачи в составе батальона ударных БПЛА 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, за это время робот совершил около 50 боевых миссий, пережил три прямых попадания вражеских FPV-дронов, выдержал многочисленные взрывы на противопехотных минах и доставил украинским военным около 19 тонн груза.
Несмотря на почти десяток замененных колес и постоянную охоту со стороны противника, НРК "Дед" продолжает выполнять боевые задачи на передовой.
Видео опубликовали украинские военные в Telegram-канале ДШВ.
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