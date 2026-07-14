Оккупанты после неудачных штурмов Купянска активизировались в районе Купянска-Вузлового, - 4 ОВМБр. ВИДЕО

Российские войска после неудачных попыток прорваться к Купянску активизировали действия в районе Купянска-Вузлового, используя небольшие группы и FPV-дроны для снабжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Армия TV" рассказала начальница отдела коммуникаций 4-й отдельной тяжелой механизированной бригады Анастасия Халецкая.

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По словам пресс-секретаря, российские военные пользуются дождями и сильным ветром, чтобы незаметно приблизиться к украинским позициям.

Речь идет не о масштабных штурмах, а о действиях небольших пехотных групп. Они пытаются незаметно проникнуть на украинские позиции, спрятаться в подвалах или других укрытиях и дождаться прибытия подкрепления.

"Наши усилия сосредоточены на том, чтобы выявлять такие мини-ДРГ. Важную роль играют радиоперехваты, ведь противник часто пренебрегает правилами радиосвязи. Также эффективно работает разведка - как только оккупанты выходят из укрытий в поисках воды или еды, их оперативно уничтожают", - отметила пресс-секретарь.

FPV-дроны используют для снабжения

Пресс-секретарь также сообщила о новой тенденции последних месяцев: российские войска все чаще используют FPV-дроны для обеспечения своих подразделений.

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По ее словам, с помощью таких беспилотников оккупанты доставляют небольшие посылки с провизией в укрытия, поскольку крупные дроны не могут преодолеть расстояние из-за значительной "зоны ограничения полетов", созданной украинскими Силами обороны.

Эвакуацию раненых россияне практически не проводят

В то же время наземные роботизированные комплексы, несмотря на заявления российской стороны, на этом участке фронта практически не применяются.

"Мы не видим, чтобы противник использовал НРК для доставки провизии или эвакуации. Эвакуация раненых или погибших - это скорее исключение. Если военный получил ранение, за ним никто не приходит", - подчеркнула представительница бригады.

Она пояснила, что это связано с рассредоточенным расположением российских военных: отдельные группы могут находиться на значительном расстоянии друг от друга и даже не знать о соседних позициях, что фактически делает невозможной организованную эвакуацию.

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