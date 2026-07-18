Пережив три удари FPV і десятки підривів: НРК "Дід" 79-ї бригади ДШВ майже рік виконує бойові завдання. ВIДЕО

Наземний роботизований комплекс Ratel H 1162 на позивний "Дід" майже рік виконує бойові завдання у складі Батальйону ударних БпАК 79-ї окремої десантно-штурмової бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за цей час робот здійснив близько 50 бойових місій, пережив три прямі влучання ворожих FPV-дронів, витримав численні підриви на протипіхотних мінах та доставив українським військовим близько 19 тонн вантажу.

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Попри майже десяток замінених коліс і постійне полювання з боку противника, НРК "Дід" продовжує виконувати бойові завдання на передовій.

Відео опублікували українські військові у телеграм-каналі ДШВ.

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