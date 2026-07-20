С начала года для Сил обороны уже заключены контракты на поставку более 22 тысяч наземных роботизированных комплексов, - Минобороны

Индустрия дронов

Министерство обороны Украины с начала 2026 года уже заключило контракты на поставку более 22 тысяч наземных роботизированных комплексов (НРК) для нужд Сил обороны. Это почти вдвое больше, чем было закуплено за весь прошлый год.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. В ведомстве отметили, что заключение контрактов продолжается, а до конца года планируется закупить еще больше наземных роботизированных комплексов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Все заказанные НРК - украинского производства. Абсолютное большинство составляют логистические роботы, далее по количеству - инженерные комплексы и боевые платформы.

Тысячи наземных роботов уже переданы непосредственно боевым подразделениям. Из них 2 069 комплексов военные получили через государственный маркетплейс оружия DOT-Chain Defence, который позволяет подразделениям самостоятельно выбирать необходимое оборудование за счет бюджетных средств.

Наземные роботизированные комплексы используются для доставки боеприпасов и продовольствия на передовую, эвакуации раненых и погибших, а также для выполнения разведывательных и ударных задач.

Читайте: Более 16 600 миссий выполнили Силы обороны за месяц с помощью НРК, - Федоров. ВИДЕО

Спрос на такие системы стремительно растет. Только в июне подразделения Сил обороны выполнили более 16,6 тысячи логистических и эвакуационных миссий с помощью НРК. Это на 18,6% больше, чем в мае, и на 122% больше, чем в январе этого года.

За миссии, выполненные роботизированными комплексами, воинские подразделения получают так называемые "еБаллы", которые могут обменять через маркетплейс Brave1 Market на FPV-дроны, тяжелые бомбардировщики, новые наземные роботизированные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы и другие современные технологии.

В Министерстве обороны также сообщили, что с начала года кодифицировано и допущено к эксплуатации уже 67 новых образцов наземных роботизированных комплексов. В ведомстве отмечают, что расширение парка роботизированной техники помогает обеспечить технологическое превосходство над противником и позволяет всё чаще выполнять самые опасные задачи без риска для жизни украинских военных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Операторы НРК подразделения "Кара" эвакуировали двух гражданских из прифронтового Лимана. ВИДЕО