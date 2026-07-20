З початку року для Сил оборони вже законтрактували понад 22 тисячі наземних роботизованих комплексів, - Міноборони

Індустрія дронів

Міністерство оборони України з початку 2026 року вже законтрактувало понад 22 тисячі наземних роботизованих комплексів (НРК) для потреб Сил оборони. Це майже удвічі більше, ніж було закуплено за весь минулий рік.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві оборони України. У відомстві зазначили, що контрактування триває, а до кінця року планують закупити ще більше наземних роботизованих комплексів.

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Усі законтрактовані НРК є українського виробництва. Абсолютну більшість становлять логістичні роботи, далі за кількістю – інженерні комплекси та бойові платформи.

Тисячі наземних роботів уже передані безпосередньо бойовим підрозділам. Із них 2 069 комплексів військові отримали через державний маркетплейс зброї DOT-Chain Defence, який дозволяє підрозділам самостійно обирати необхідне обладнання за бюджетні кошти.

Наземні роботизовані комплекси використовують для доставки боєприпасів і продовольства на передову, евакуації поранених і загиблих, а також для виконання розвідувальних та ударних завдань.

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Попит на такі системи стрімко зростає. Лише у червні підрозділи Сил оборони виконали понад 16,6 тисячі логістичних та евакуаційних місій за допомогою НРК. Це на 18,6% більше, ніж у травні, та на 122% більше, ніж у січні цього року.

За виконані роботизованими комплексами місії військові підрозділи отримують так звані єБали, які можуть обміняти через маркетплейс Brave1 Market на FPV-дрони, важкі бомбери, нові наземні роботизовані комплекси, засоби радіоелектронної боротьби та інші сучасні технології.

У Міністерстві оборони також повідомили, що від початку року кодифіковано та допущено до експлуатації вже 67 нових зразків наземних роботизованих комплексів. У відомстві наголошують, що розширення парку роботизованої техніки допомагає забезпечити технологічну перевагу над ворогом і дає змогу дедалі частіше виконувати найнебезпечніші завдання без ризику для життя українських військових.

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