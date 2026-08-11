Сили оборони з початку року знешкодили понад 260 тисяч російських дронів

Підрозділи Сил оборони України з початку 2026 року знешкодили понад 260 тисяч російських безпілотників літакового та коптерного типів. Усі ураження пройшли верифікацію в бойовій системі DELTA.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони України.

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Перевірку даних, які військові вносять до системи, здійснював Фонд розвитку інновацій Міністерства цифрової трансформації України.

Скільки російських дронів знищили

Від початку року українські військові знешкодили близько 195 тисяч ворожих безпілотників літакового типу та ще приблизно 66 тисяч коптерів.

Динаміка протидії російським БпЛА також демонструє зростання кількості верифікованих уражень. Зокрема:

у липні було знешкоджено 40 438 російських дронів літакового типу;

наприкінці травня цей показник становив 27 711.

Збільшилася й кількість уражених БпЛА коптерного типу. Якщо наприкінці червня було зафіксовано 14 071 таке ураження, то в липні – вже 19 945.

DELTA допомагає відстежувати ефективність уражень

У Міністерстві оборони наголошують, що всі ураження ворожих безпілотників підтверджені в системі DELTA.

"Ця система, яка є "цифровим ядром" управління сучасним полем бою та одним з технологічних рішень, які є ключем до нашої переваги над ворогом.

Це дає змогу відстежити особливості кожного збиття та швидше масштабувати рішення, які дають результат", - наголосили у відомстві.

Завдяки цьому успішні рішення можна швидше масштабувати на інші підрозділи.

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