Силы обороны с начала года обезвредили более 260 тысяч российских дронов
Подразделения Сил обороны Украины с начала 2026 года уничтожили более 260 тысяч российских беспилотников авиационного и вертолетного типов. Все поражения прошли верификацию в боевой системе DELTA.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Украины.
Проверку данных, которые военные вносят в систему, осуществлял Фонд развития инноваций Министерства цифровой трансформации Украины.
Сколько российских дронов уничтожили
С начала года украинские военные уничтожили около 195 тысяч вражеских беспилотников авиационного типа и еще примерно 66 тысяч коптеров.
Динамика противодействия российским БПЛА также демонстрирует рост количества подтвержденных поражений. В частности:
- в июле было уничтожено 40 438 российских дронов самолетного типа;
- в конце мая этот показатель составлял 27 711.
Увеличилось и количество пораженных БПЛА коптерного типа. Если в конце июня было зафиксировано 14 071 такое поражение, то в июле - уже 19 945.
DELTA помогает отслеживать эффективность поражений
В Министерстве обороны подчеркивают, что все поражения вражеских беспилотников подтверждены в системе DELTA.
"Эта система, являющаяся "цифровым ядром" управления современным полем боя и одним из технологических решений, является ключом к нашему преимуществу над врагом.
Это позволяет отслеживать особенности каждого сбивания и быстрее масштабировать решения, которые дают результат", - подчеркнули в ведомстве.
Благодаря этому успешные решения можно быстрее масштабировать на другие подразделения.
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