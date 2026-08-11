Силы обороны с начала года обезвредили более 260 тысяч российских дронов

Подразделения Сил обороны Украины с начала 2026 года уничтожили более 260 тысяч российских беспилотников авиационного и вертолетного типов. Все поражения прошли верификацию в боевой системе DELTA.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Проверку данных, которые военные вносят в систему, осуществлял Фонд развития инноваций Министерства цифровой трансформации Украины.

Сколько российских дронов уничтожили

С начала года украинские военные уничтожили около 195 тысяч вражеских беспилотников авиационного типа и еще примерно 66 тысяч коптеров.

Динамика противодействия российским БПЛА также демонстрирует рост количества подтвержденных поражений. В частности:

в июле было уничтожено 40 438 российских дронов самолетного типа;

в конце мая этот показатель составлял 27 711.

Увеличилось и количество пораженных БПЛА коптерного типа. Если в конце июня было зафиксировано 14 071 такое поражение, то в июле - уже 19 945.

DELTA помогает отслеживать эффективность поражений

В Министерстве обороны подчеркивают, что все поражения вражеских беспилотников подтверждены в системе DELTA.

"Эта система, являющаяся "цифровым ядром" управления современным полем боя и одним из технологических решений, является ключом к нашему преимуществу над врагом.

Это позволяет отслеживать особенности каждого сбивания и быстрее масштабировать решения, которые дают результат", - подчеркнули в ведомстве.

Благодаря этому успешные решения можно быстрее масштабировать на другие подразделения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты SIGNUM обнаружили точку взлета БПЛА оккупантов и уничтожили разведывательные и ударные дроны. ВИДЕО