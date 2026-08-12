Корпуса получат НРК и "тяжелые" средние ударные БПЛА: начинается второй этап базового уровня обеспечения, - Минобороны
Индустрия дронов
Минобороны расширяет масштабы реализации проекта по обеспечению гарантированного уровня снабжения подразделений, непосредственно удерживающих линию обороны и ведущих активные боевые действия.
Об этом сообщает Министерство обороны, передает Цензор.НЕТ.
Второй этап
Как отмечается, на втором этапе к ежемесячному обеспечению наиболее востребованными средствами БПЛА добавляются наземные роботизированные комплексы (НРК) и тяжелые дроны типа middle strike.
"Второй этап базового уровня обеспечения расширяет номенклатуру средств и усиливает логистическую блокаду противника. Это практически все типы НРК и "тяжелые" middle strike, способные наносить удары на оперативную глубину. Этими средствами подразделения, удерживающие полосу, будут обеспечены в определенном гарантированном количестве, но с учетом интенсивности боевых действий", - отметил заместитель министра обороны Мстислав Баник.
По его словам, при стабильном прогнозируемом обеспечении военные смогут лучше планировать операции, проявлять инициативу, а не только "тушить пожары" на фронте. А для малообеспеченных подразделений это станет хорошей возможностью нарастить боевой потенциал.
Как будет происходить распределение
Так, различные типы логистических и боевых БПЛА, в частности роботы-камикадзе, получат подразделения Вооруженных Сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины, удерживающие линию обороны.
Тяжелые middle strike будут поступать в корпуса, которые уже будут распределять их между подразделениями, имеющими обученные экипажи и эффективно применяющими такие беспилотники. Таким образом, каждый корпус гарантированно получит средства поражения на оперативную глубину.
Что такое проект "Базовый уровень"
Проект "Базовый уровень обеспечения" стартовал в июне 2026 года с удовлетворения минимальных потребностей в FPV-дронах на радиосвязи и оптоволокне, "Мавиках", бомбардировщиках, разведывательных дронах и легких средних ударных дронах.
В его рамках военные получают определенное количество БПЛА с учетом интенсивности и характера боевых действий. Обеспечение подразделений на самых горячих направлениях осуществляется в большей степени.
С августа базовый уровень обеспечения расширяется за счет поставок НРК и тяжелых средних ударных дронов. Министерство обороны реализует проект в тесном взаимодействии с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины.
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