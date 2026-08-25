Закупівля НРК: Уперше оголошено тендер за визначеними Міноборони характеристиками

Індустрія дронів

Агенція оборонних закупівель ДОТ уперше оголосила закупівлю наземних роботизованих комплексів (НРК) відповідно до визначених Міністерством оборони України тактико-технічних характеристик.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, НРК – це наземні роботизовані платформи, якими можна керувати дистанційно. Вони допомагають виконувати завдання на передовій без зайвого ризику для військових. Сьогодні наземні дрони, зокрема, використовують для доставки вантажів, евакуації поранених та виконання бойових завдань.

Від початку року НРК вже виконали понад 100 000 місій.

Про закупівлю яких НРК ідеться?

Так, АОЗ ДОТ планує закупити НРК двох типів:

логістичні – для перевезення вантажів, доставки необхідного забезпечення та евакуації поранених;

ударні – для ураження визначених цілей.

Наголошується, що НРК мають бути здатні працювати на пересіченій місцевості, забезпечувати надійне дистанційне керування та передавати оператору відео й дані про роботу комплексу.

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Хто може бути учасником тендера?

У Міноборони зазначили, що до участі в закупівлі запрошуються виробники та постачальники, продукція яких відповідає встановленим характеристикам і вимогам. Одна з ключових умов – наявність щонайменше одного кодифікованого виробу в категорії НРК.

Заступник міністра оборони Мстислав Банік розповів, що тендер проходитиме за системою, що вже довела свою ефективність. Комплекси поділені на класи за дальністю роботи та вагою вантажу. У кожному класі – 4 або 5 лотів. При цьому один виробник зможе отримати не більше половини замовлення в межах одного класу.

За його словами, такий підхід дозволить залучити до постачання кількох виробників і створити більше можливостей для конкуренції між ними.

Закупівля проходитиме у закритому середовищі з дотриманням вимог безпеки для оборонних закупівель.

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Важливість тендера

Ця закупівля є ще одним кроком до розширення конкуренції в закупівлях озброєння та військової техніки. АОЗ ДОТ поступово збільшує перелік категорій НРК та іншого озброєння, які закуповуються через конкурентні процедури.

Банік наголосив, що роботизовані платформи вже давно стали незамінними на фронті – деякі завдання в принципі неможливо виконати без них. Тому завданням Міноборони є забезпечити безперебійне постачання цих засобів у військо: за доступною ціною, в потрібній якості й кількості та вчасно.

"Тендер – це один з найкращих інструментів для цього, адже ми можемо закупити більше засобів за ті самі кошти, мінімізувати ризик зривів постачання, розроділивши замовлення по різних виробниках. Тож в цьому напрямку рухаємось і далі", - додав він.

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