У Силах оборони випробовують ударні НРК із двома автоматами Калашникова

Індустрія дронів

У підрозділах Сил оборони України розпочалося випробування нових ударних наземних роботизованих комплексів (НРК) у бойових умовах.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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Це спеціальні роботизовані турелі з автоматами системи Калашникова – найпоширенішою стрілецькою зброєю у війську. Ударні комплекси розроблено за технічним завданням від кластера оборонних інновацій Brave1.

Проєкт отримав грантове фінансування, а від ідеї до створення готового прототипу розробникам знадобилося менш ніж 6 місяців.

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Переваги турелей з автоматами Калашникова

Використання звичайних автоматів Калашникова дає змогу здешевити виробництво і швидко масштабувати розгортання ударних НРК на фронті.

Комплекс побудований на чотириколісному шасі з безповітряними шинами та оснащений захищеним корпусом. Така конструкція робить його стійким до уламків, куль та проколів і дозволяє маневрувати у складній місцевості.

Вогневий модуль має спарену турель, яка дозволяє монтувати одразу два автомати. Це значно підвищує щільність вогню під час штурмових та оборонних дій проти ворожої піхоти. Окрім цього, турель може встановлюватися на інші колісні та гусеничні НРК.

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Бойове тестування ударних НРК на передовій

Кілька підрозділів Сил оборони вже випробовують ці системи в бойових умовах. Зокрема, є підтверджені випадки успішного застосування Центром спеціальних операцій "А" СБУ проти ворожих засідок із дронами-"ждунами".

Міністерство оборони системно працює над впровадженням роботизованих комплексів. Саме вони мають перебрати на себе найбільш небезпечну на фронті, мінімізуючи присутність піхоти в зоні прямого вогневого контакту. Роботизуємо фронт, щоб зменшити ризики для піхоти та зберегти життя наших воїнів.

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Нагадаємо, з початку 2026 року наземні роботизовані комплекси виконали понад 100 000 завдань замість українських військових на передовій.