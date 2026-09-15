Дронарі 411-го полку "Яструби" перехоплювачами STING збили два російські БпЛА-"матки" з дронами на борту. ВIДЕО
Індустрія дронів
Оператори дронів 411-го окремого полку безпілотних систем "Яструби", роти "Халепа", у повітрі збили 2 російські БпЛА "Молнія", які несли на собі інші безпілотники.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для знищення ворожих цілей пілоти використали дрони-перехоплювачі STING із дистанційним керуванням від "Диких Шершнів".
Зазначається, що, ймовірно, йдеться про так звані російські дрони-"матки", які використовуються для доставки інших безпілотників до району застосування.
Відеозапис перехоплення "Дикі Шершні" опублікували у своєму телеграм-каналі.
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