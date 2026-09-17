Есть дроны-перехватчики, которые реально сбивают реактивные "шахеды", будем масштабировать, - Зеленский
Индустрия дронов
Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый доложил президенту Владимиру Зеленскому о новых успехах в разработке средств противодействия реактивным беспилотникам. В ходе испытаний украинский дрон-перехватчик успешно сбил цель.
Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Об испытаниях перехватчиков
По словам президента, это уже второй положительный результат испытаний перехватчиков против реактивных "шахидов": на этот раз произошло реальное сбивание цели. Зеленский поблагодарил разработчиков и военных и сообщил, что технологию планируют масштабировать.
"Шаг за шагом находим ответы на российские угрозы и создаем свои собственные, украинские средства давления на врага", - отметил президент, добавив, что готовятся новые активные и дальнобойные операции.
О ситуации на фронте
Зеленский также отметил подразделения, выполняющие задачи на фронте. В Донецкой области, по его словам, наблюдается необходимая динамика, на Купянском направлении готовят усиление, а на Александровском - уничтожают позиции оккупантов.
- Президент отдельно поблагодарил 82-ю и 95-ю отдельные десантно-штурмовые бригады за результаты последних дней.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль