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Новости Дроны-перехватчики Индустрия дронов
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Есть дроны-перехватчики, которые реально сбивают реактивные "шахеды", будем масштабировать, - Зеленский

Индустрия дронов

Зеленский заслушал доклад Драпатого о перехватчиках

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый доложил президенту Владимиру Зеленскому о новых успехах в разработке средств противодействия реактивным беспилотникам. В ходе испытаний украинский дрон-перехватчик успешно сбил цель.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Об испытаниях перехватчиков

По словам президента, это уже второй положительный результат испытаний перехватчиков против реактивных "шахидов": на этот раз произошло реальное сбивание цели. Зеленский поблагодарил разработчиков и военных и сообщил, что технологию планируют масштабировать.

"Шаг за шагом находим ответы на российские угрозы и создаем свои собственные, украинские средства давления на врага", - отметил президент, добавив, что готовятся новые активные и дальнобойные операции.

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О ситуации на фронте

Зеленский также отметил подразделения, выполняющие задачи на фронте. В Донецкой области, по его словам, наблюдается необходимая динамика, на Купянском направлении готовят усиление, а на Александровском - уничтожают позиции оккупантов.

  • Президент отдельно поблагодарил 82-ю и 95-ю отдельные десантно-штурмовые бригады за результаты последних дней.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25857) Драпатый Михаил (104) перехватчик (172)
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Топ комментарии
+12
НАШО ВСЕ ТРИНДІТИ.....КЛОУН блін
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17.09.2026 17:32 Ответить
+7
Треба застосовувати на фронті та хвалитись потім.
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17.09.2026 17:30 Ответить
+7
Янукович лох проти цього в плані корупції
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17.09.2026 17:39 Ответить

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