Операторы 411-го полка "Ястребы" перехватчиками STING сбили два российских БПЛА-"матки" с дронами на борту. ВИДЕО
Индустрия дронов
Операторы дронов 411-го отдельного полка беспилотных систем "Ястребы", роты "Халепа", сбили в воздухе два российских БПЛА "Молния", на борту которых находились другие беспилотники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, для уничтожения вражеских целей пилоты использовали дроны-перехватчики STING с дистанционным управлением от "Диких Шершней".
Отмечается, что, вероятно, речь идет о так называемых российских дронах-"матках", которые используются для доставки других беспилотников в район применения.
Видеозапись перехвата "Дикие Шершни" опубликовали в своем Telegram-канале.
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