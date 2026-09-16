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Операторы 411-го полка "Ястребы" перехватчиками STING сбили два российских БПЛА-"матки" с дронами на борту. ВИДЕО

Индустрия дронов

Операторы дронов 411-го отдельного полка беспилотных систем "Ястребы", роты "Халепа", сбили в воздухе два российских БПЛА "Молния", на борту которых находились другие беспилотники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для уничтожения вражеских целей пилоты использовали дроны-перехватчики STING с дистанционным управлением от "Диких Шершней".

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Отмечается, что, вероятно, речь идет о так называемых российских дронах-"матках", которые используются для доставки других беспилотников в район применения.

Видеозапись перехвата "Дикие Шершни" опубликовали в своем Telegram-канале.

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