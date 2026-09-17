Зеленский и фон дер Ляйен готовят решение о финансировании обороны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о беседе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по поводу финансирования обороны Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Владимира Зеленского.
Стороны подробно обсудили проблему финансирования украинской обороны и договорились подготовить соответствующее решение. Зеленский и фон дер Ляйен также планируют провести встречу в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.
Зеленский и фон дер Ляйен обсудили новые оборонные проекты
Отдельно стороны обсудили инициативу использовать остатки средств европейской оборонной программы SAFE для новых совместных оборонных проектов Украины и ЕС. Зеленский назвал это предложение своевременным и заявил о готовности работать и над другими решениями в сфере безопасности для укрепления Европы.
Президент Украины также поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за внимание к Украине и европейской безопасности в её ежегодном обращении к Европейскому парламенту.
Средства SAFE планируют направить на производство оружия в Украине
Ранее сообщалось, что неиспользованные средства европейской оборонной программы SAFE планируют направить на поддержку Украины. Их используют для финансирования совместных проектов с украинскими оборонными предприятиями.
Об этом Урсула фон дер Ляйен заявила во время ежегодного выступления "О состоянии ЕС".
"Благодаря средствам, оставшимся от SAFE, мы запустим новую программу для совместных проектов с украинскими предприятиями", - сказала председатель Еврокомиссии.
По словам фон дер Ляйен, это позволит объединить боевой опыт Украины и потенциал ее оборонно-промышленного комплекса с возможностями европейских производителей оружия.
Ожидается, что эти средства будут направлены на поддержку производства вооружений непосредственно на территории Украины, а также на развитие совместных оборонных проектов с партнерами из ЕС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль