Зеленский и фон дер Ляйен готовят решение о финансировании обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о беседе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по поводу финансирования обороны Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Владимира Зеленского.

Стороны подробно обсудили проблему финансирования украинской обороны и договорились подготовить соответствующее решение. Зеленский и фон дер Ляйен также планируют провести встречу в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

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Зеленский и фон дер Ляйен обсудили новые оборонные проекты

Отдельно стороны обсудили инициативу использовать остатки средств европейской оборонной программы SAFE для новых совместных оборонных проектов Украины и ЕС. Зеленский назвал это предложение своевременным и заявил о готовности работать и над другими решениями в сфере безопасности для укрепления Европы.

Президент Украины также поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за внимание к Украине и европейской безопасности в её ежегодном обращении к Европейскому парламенту.

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Средства SAFE планируют направить на производство оружия в Украине

Ранее сообщалось, что неиспользованные средства европейской оборонной программы SAFE планируют направить на поддержку Украины. Их используют для финансирования совместных проектов с украинскими оборонными предприятиями.

Об этом Урсула фон дер Ляйен заявила во время ежегодного выступления "О состоянии ЕС".

"Благодаря средствам, оставшимся от SAFE, мы запустим новую программу для совместных проектов с украинскими предприятиями", - сказала председатель Еврокомиссии.

По словам фон дер Ляйен, это позволит объединить боевой опыт Украины и потенциал ее оборонно-промышленного комплекса с возможностями европейских производителей оружия.

Ожидается, что эти средства будут направлены на поддержку производства вооружений непосредственно на территории Украины, а также на развитие совместных оборонных проектов с партнерами из ЕС.

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