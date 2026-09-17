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Новини Співпраця Китаю та РФ
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Шкода, що Китай не на нашому боці у цій війні, - Зеленський

Китай може вплинути на РФ, але не робить цього: заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський вважає, що Китай має вплив на Росію, однак не використовує його для того, щоб підштовхнути Кремль до переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю NHK.

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Подробиці

За словами Зеленського, він бачив реальну ракету північнокорейського виробництва в Україні.

"Китайських ракет я не бачив. Але я знаю, що їхні технології потрапляють до Росії. Обладнання, яке вони використовують, надходить із Китаю, імовірно, разом із фахівцями й технологіями", - пояснив він.

Водночас глава держави зазначив, що не бачить, щоб Китай тиснув на Росію з метою припинення війни.

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"Я ніколи цього не бачив. Можливо, вони роблять це під час якихось своїх двосторонніх зустрічей. Не знаю. Але я вважаю, що вони мають величезний вплив на Росію, особливо зараз, коли є багато санкцій, тіньовий флот, а також відрізані енергетичні та банківські системи. Звісно, Китай може знайти спосіб підштовхнути Путіна до переговорів. Я впевнений. Але вони цього не зробили. І якщо ти можеш, але не робиш, то це підтримка чи ні?" - зазначив президент.

Зеленський також шкодує, що Китай не на боці України в цій війні - політично.

"Справа навіть не у зброї. Справа в політичній волі. І шкода, тому що цю війну можуть миттєво зупинити сильні лідери, зокрема й Китай. Шкода, що вони не на нашому боці. Але це не проблема. Це прикрість. Проблема в тому, що вони не посередині. Бо вони трохи більше на боці Росії. І те, що вони трохи більше на боці Росії – я маю на увазі не пряме надання зброї, а більшу відкритість до них, більшу готовність допомагати їм, ніж нам, – у випадку такої великої країни "трохи" означає багато", - підсумував він.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27011) Китай (3283) росія (47785)
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Топ коментарі
+10
Шашличний забув, що в Китаї кілька років не було посла України, бо ніколи було таким дріб'язком займатися, як призначення посла в якийсь Китай
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17.09.2026 12:53 Відповісти
+9
Ще більша шкода що зеленський президент України.
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17.09.2026 12:58 Відповісти
+8
Так, але наш "вовка всєх будєм бамбіть і скумбрія" відповідальні за зовнішню політику. Тому цей висєр із сумним є....алом виглядає жалюгідненько.
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17.09.2026 13:14 Відповісти

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