Шкода, що Китай не на нашому боці у цій війні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Китай має вплив на Росію, однак не використовує його для того, щоб підштовхнути Кремль до переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю NHK.

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Подробиці

За словами Зеленського, він бачив реальну ракету північнокорейського виробництва в Україні.

"Китайських ракет я не бачив. Але я знаю, що їхні технології потрапляють до Росії. Обладнання, яке вони використовують, надходить із Китаю, імовірно, разом із фахівцями й технологіями", - пояснив він.

Водночас глава держави зазначив, що не бачить, щоб Китай тиснув на Росію з метою припинення війни.

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"Я ніколи цього не бачив. Можливо, вони роблять це під час якихось своїх двосторонніх зустрічей. Не знаю. Але я вважаю, що вони мають величезний вплив на Росію, особливо зараз, коли є багато санкцій, тіньовий флот, а також відрізані енергетичні та банківські системи. Звісно, Китай може знайти спосіб підштовхнути Путіна до переговорів. Я впевнений. Але вони цього не зробили. І якщо ти можеш, але не робиш, то це підтримка чи ні?" - зазначив президент.

Зеленський також шкодує, що Китай не на боці України в цій війні - політично.

"Справа навіть не у зброї. Справа в політичній волі. І шкода, тому що цю війну можуть миттєво зупинити сильні лідери, зокрема й Китай. Шкода, що вони не на нашому боці. Але це не проблема. Це прикрість. Проблема в тому, що вони не посередині. Бо вони трохи більше на боці Росії. І те, що вони трохи більше на боці Росії – я маю на увазі не пряме надання зброї, а більшу відкритість до них, більшу готовність допомагати їм, ніж нам, – у випадку такої великої країни "трохи" означає багато", - підсумував він.

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