Жаль, что Китай не на нашей стороне в этой войне, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что Китай имеет влияние на Россию, однако не использует его для того, чтобы подтолкнуть Кремль к переговорам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью NHK.

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По словам Зеленского, он видел настоящую ракету северокорейского производства в Украине.

"Китайских ракет я не видел. Но я знаю, что их технологии попадают в Россию. Оборудование, которое они используют, поступает из Китая, вероятно, вместе со специалистами и технологиями", — пояснил он.

В то же время глава государства отметил, что не видит, чтобы Китай оказывал давление на Россию с целью прекращения войны.

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"Я никогда этого не видел. Возможно, они делают это во время каких-то своих двусторонних встреч. Не знаю. Но я считаю, что они оказывают огромное влияние на Россию, особенно сейчас, когда действует множество санкций, существует теневой флот, а также отрезаны энергетические и банковские системы. Конечно, Китай может найти способ подтолкнуть Путина к переговорам. Я уверен. Но они этого не сделали. И если ты можешь, но не делаешь, то это поддержка или нет?" — отметил президент.

Зеленский также сожалеет, что Китай не на стороне Украины в этой войне — в политическом плане.

"Дело даже не в оружии. Дело в политической воле. И жаль, потому что эту войну могут мгновенно остановить сильные лидеры, в том числе и Китай. Жаль, что они не на нашей стороне. Но это не проблема. Это досада. Проблема в том, что они не занимают нейтральную позицию. Потому что они чуть больше на стороне России. И то, что они чуть больше на стороне России — я имею в виду не прямое предоставление оружия, а большую открытость по отношению к ним, большую готовность помогать им, чем нам, — в случае такой большой страны "чуть" означает много", — подытожил он.

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