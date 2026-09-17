США достигают "значительного прогресса" в создании военной базы в Польше, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря "смелому лидерству" президента Польши Кароля Навроцкого достигается значительный прогресс в создании американской военной базы в Польше.
Об этом он написал в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
База США в Польше
"ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ НОВОСТЬ! Благодаря смелому лидерству моего друга Кароля Навроцкого, президента Польши, достигается значительный прогресс в вопросе создания базы армии США в Польше. Если это произойдет, место ее расположения будет объявлено уже в ближайшее время", - написал Трамп.
Он добавил, что это "станет историческим шагом для нашего великого американо-польского союза".
Контекст
- Ранее Польша и Литва заявляли о готовности принять дополнительные подразделения США после планов сокращения контингента в Германии. В Вашингтоне также рассматривали возможность вывода до 5 тысяч военных с территории Германии.
- Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал не драматизировать решение США о сокращении военного присутствия в стране после заявления Дональда Трампа о выводе части американского контингента.
- Впоследствии СМИ сообщили, что армия США отказалась от отправки 4 тысяч военнослужащих в Польшу.
- Пересмотр присутствия происходит на фоне роста оборонных расходов союзников. В 2025 году все страны НАТО достигли уровня расходов в 2% ВВП, а общие расходы выросли до 1,4 триллиона долларов. За год европейские союзники увеличили финансирование обороны почти до 120 миллиардов долларов.
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