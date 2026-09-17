США достигают "значительного прогресса" в создании военной базы в Польше, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря "смелому лидерству" президента Польши Кароля Навроцкого достигается значительный прогресс в создании американской военной базы в Польше.

Об этом он написал в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

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База США в Польше

"ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ НОВОСТЬ! Благодаря смелому лидерству моего друга Кароля Навроцкого, президента Польши, достигается значительный прогресс в вопросе создания базы армии США в Польше. Если это произойдет, место ее расположения будет объявлено уже в ближайшее время", - написал Трамп.

Он добавил, что это "станет историческим шагом для нашего великого американо-польского союза".

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Контекст

Ранее Польша и Литва заявляли о готовности принять дополнительные подразделения США после планов сокращения контингента в Германии. В Вашингтоне также рассматривали возможность вывода до 5 тысяч военных с территории Германии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал не драматизировать решение США о сокращении военного присутствия в стране после заявления Дональда Трампа о выводе части американского контингента.

Впоследствии СМИ сообщили, что армия США отказалась от отправки 4 тысяч военнослужащих в Польшу.

Пересмотр присутствия происходит на фоне роста оборонных расходов союзников. В 2025 году все страны НАТО достигли уровня расходов в 2% ВВП, а общие расходы выросли до 1,4 триллиона долларов. За год европейские союзники увеличили финансирование обороны почти до 120 миллиардов долларов.

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