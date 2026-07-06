США сократили военный контингент в Эстонии: в стране остался минимум персонала

США почти полностью вывели свой военный контингент из Эстонии в связи с пересмотром своего присутствия в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале эстонской телерадиокомпании ERR.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

От сотен военных до минимального персонала

Согласно соглашению между странами, в Эстонии должен был находиться американский контингент численностью от 500 до 700 военнослужащих. Сейчас же осталось лишь небольшое количество персонала, преимущественно обслуживающие подразделения.

Официально сокращение объясняют стандартной летней ротацией, однако точные сроки возвращения военных не называются.

"США практически полностью вывели войска из Эстонии на фоне пересмотра военного присутствия в Европе", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия с 1 июля закрывает железнодорожные пункты пропуска на границах с Латвией, Эстонией и Финляндией

Более широкий пересмотр и рост расходов союзников

Сокращение контингента в Эстонии является частью более широкого процесса изменений. Министерство обороны Румынии сообщило об уменьшении численности американских военных с примерно 2200 до 1000 человек. По информации СМИ, подобные решения могут коснуться также Болгарии, Словакии и Венгрии.

Ранее сообщалось, что США рассматривали еще более масштабное сокращение войск в Европе. Речь шла о возможной отмене дополнительных развертываний в Польше и выводе подразделений из Румынии. Однако эту инициативу не поддержали отдельные высокопоставленные чиновники.

В то же время Польша обратилась к США с просьбой создать постоянную военную базу. Сейчас там на ротационной основе находится около 10 тысяч американских военных.

Пересмотр присутствия происходит на фоне роста оборонных расходов союзников. В 2025 году все страны НАТО достигли уровня расходов в 2% ВВП, а общие расходы выросли до 1,4 триллиона долларов. За год европейские союзники увеличили финансирование обороны почти до 120 миллиардов долларов.

Вопрос численности войск США и оборонных расходов станет ключевым на саммите НАТО, который состоится 7-8 июля в Анкаре. Основной темой встречи станет выполнение договоренностей о повышении расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США предупредили Польшу о возможной провокации со стороны России с целью проверки НАТО, - The Telegraph