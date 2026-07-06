США скоротили військовий контингент в Естонії: у країні лишився мінімум персоналу

США майже повністю вивели свій військовий контингент з Естонії на тлі перегляду присутності в Європі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі естонської телерадіокомпанії ERR.

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Від сотень військових до мінімального персоналу

Згідно з угодою між країнами, в Естонії мав перебувати американський контингент чисельністю від 500 до 700 військовослужбовців. Наразі ж залишилася лише невелика кількість персоналу, переважно обслуговуючі підрозділи.

Офіційно скорочення пояснюють стандартною літньою ротацією, однак точні терміни повернення військових не називаються.

"США практично повністю вивели війська з Естонії на тлі перегляду військової присутності в Європі", – зазначається у повідомленні.

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Ширший перегляд і зростання витрат союзників

Скорочення контингенту в Естонії є частиною ширшого процесу змін. Міністерство оборони Румунії повідомило про зменшення американських військових із приблизно 2200 до 1000 осіб. За інформацією ЗМІ, подібні рішення можуть торкнутися також Болгарії, Словаччини та Угорщини.

Раніше повідомлялося, що США розглядали ще масштабніше скорочення військ у Європі. Йшлося про можливе скасування додаткових розгортань у Польщі та виведення підрозділів із Румунії. Однак цю ініціативу не підтримали окремі високопосадовці.

Водночас Польща звернулася до США з проханням створити постійну військову базу. Нині там на ротаційній основі перебуває близько 10 тисяч американських військових.

Перегляд присутності відбувається на тлі зростання оборонних витрат союзників. У 2025 році всі країни НАТО досягли рівня витрат у 2% ВВП, а загальні витрати зросли до 1,4 трильйона доларів. За рік європейські союзники збільшили фінансування оборони майже до 120 мільярдів доларів.

Питання чисельності військ США та оборонних витрат стане ключовим на саміті НАТО, який відбудеться 7–8 липня в Анкарі. Основною темою зустрічі буде виконання домовленостей щодо підвищення витрат на оборону до 5% ВВП до 2035 року.

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