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Росія закриває з 1 липня залізничні пункти пропуску на кордонах з Латвією, Естонією та Фінляндією
У Росії ухвалили рішення з 1 липня тимчасово зупинити рух через низку залізничних пунктів пропуску на кордонах з Латвією, Естонією та Фінляндією.
Про це йдеться в офіційному розпорядженні російського уряду, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Тимчасово призупинити з 1 липня 2026 року пересування осіб, транспортних засобів, товарів і вантажів через залізничні пункти пропуску через державний кордон Російської Федерації на окремих ділянках державного кордону Російської Федерації відповідно до переліку, наведеного в додатку", – йдеться в тексті документа.
МЗС Росії доручено повідомити Фінляндії, Естонії та Латвії про рішення. Про причину закриття залізничних пунктів уряд Росії не повідомляє.
Про які залізничні ПП йдеться?
- Найбільше пунктів пропуску закриють на кордоні з Фінляндією. Під блокування потрапили залізничні вузли "Виборг", "Вяртсіля", "Люття", "Санкт-Петербург-Фінляндський" та "Свєтогорськ".
- Окрім цього, залізничний рух повністю зупинять на російсько-естонській ділянці через пункт пропуску "Печори-Псковські", а також на кордоні з Латвією, де припинить роботу пункт "Питалово".
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