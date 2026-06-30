Росія закриває з 1 липня залізничні пункти пропуску на кордонах з Латвією, Естонією та Фінляндією

У Росії ухвалили рішення з 1 липня тимчасово зупинити рух через низку залізничних пунктів пропуску на кордонах з Латвією, Естонією та Фінляндією.

Про це йдеться в офіційному розпорядженні російського уряду, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Тимчасово призупинити з 1 липня 2026 року пересування осіб, транспортних засобів, товарів і вантажів через залізничні пункти пропуску через державний кордон Російської Федерації на окремих ділянках державного кордону Російської Федерації відповідно до переліку, наведеного в додатку", – йдеться в тексті документа.

МЗС Росії доручено повідомити Фінляндії, Естонії та Латвії про рішення. Про причину закриття залізничних пунктів уряд Росії не повідомляє.

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Про які залізничні ПП йдеться?

Найбільше пунктів пропуску закриють на кордоні з Фінляндією. Під блокування потрапили залізничні вузли "Виборг", "Вяртсіля", "Люття", "Санкт-Петербург-Фінляндський" та "Свєтогорськ".

Окрім цього, залізничний рух повністю зупинять на російсько-естонській ділянці через пункт пропуску "Печори-Псковські", а також на кордоні з Латвією, де припинить роботу пункт "Питалово".

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