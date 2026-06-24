РФ наблизила свої супутники до фінського ICEYE, який використовує Україна для розвідданих, - Spiegel

Із середини травня 2026 року чотири російські військові супутники ("Космос-2610" — "Космос-2613"), запущені у квітні з космодрому Плесецьк, розпочали загрозливі маневри біля фінського супутника надвисокої роздільної здатності Iceye-X36. Компанія ICEYE допомагає Україні.

Про це пише німецьке видання Der Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

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Більше про операцію Кремля

17 квітня з космодрому "Плесецьк" в Архангельській області РФ стартувала російська ракета-носій "Союз-2.1б". Кремль офіційно не розкривав подробиць щодо її корисного навантаження, повідомивши лише, що запуск здійснювався в інтересах військових.

Лише незабаром з'ясувалося, що ракета вивела на орбіту шість супутників. Чотири з них із середини травня почали швидко зближуватися з супутником Iceye-X36. Згідно з аналізом приватної компанії зі спостереження за космосом Okapi:Orbits, на висоті 550 км вони наблизилися до фінського супутника на відстань менш ніж 13 кілометрів.

Як зазначає Spiegel, на низькій навколоземній орбіті, де об'єкти рухаються зі швидкістю близько 28 000 км/год, таке зближення цілком можна розцінювати як ворожий акт.

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Окрім того, аналітики помітили, що під час наближення російські прилади витрачали багато палива. Зазвичай його навпаки економлять, щоб супутник прослужив довше.

Iceye-X36 був запущений у березні 2024 року і дозволяє отримувати знімки з роздільною здатністю до 25 см.

Чим це загрожує та яка мета Росії?

Центр космічної обстановки німецького Бундесверу офіційно підтвердив, що зафіксував небезпечні дії росіян, проте утримався від детальних військових оцінок. Натомість аналітикиня Німецького інституту міжнародних справ та питань безпеки (SWP) Юліана Зюсс заявляє про високі загрози.

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За її словами, з поточних позицій російські апарати мають технічну здатність:

Здійснювати радіоелектронне придушення та глушити сигнали передачі даних;

Спровокувати кінетичне зіткнення та фізично знищити чи пошкодити той чи інший супутник.

Є підстави підозрювати, що російські військові випробовують або вже випробували технологію перешкоджання роботі супутників, додала Зюсс.

Що відомо про компанію ICEYE

ICEYE –– світовий лідер у галузі супутникових технологій SAR (радар із синтетичною апертурою). Такі супутники здатні генерувати зображення з надвисокою деталізацією незалежно від погодних умов або часу доби.

Співпраця розпочалася у серпні 2022 року, коли благодійний фонд Сергія Притули придбав для потреб розвідки України так званий "народний супутник". Станом на травень 2026 року ГУР МОУ продовжує активно експлуатувати його можливості. За цей час завдяки космічним знімкам було ідентифіковано понад 5900 ворожих цілей та об'єктів ВПК РФ. На початку року Київ та ICEYE підписали меморандум про суттєве розширення партнерства.

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