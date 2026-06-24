Россия приблизила свои спутники к финской компании ICEYE, которую Украина использует для сбора разведданных, — Spiegel

С середины мая 2026 года четыре российских военных спутника ("Космос-2610" — "Космос-2613"), запущенные в апреле с космодрома Плесецк, начали угрожающие маневры вблизи финского спутника сверхвысокого разрешения Iceye-X36. Компания ICEYE помогает Украине.

Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel, передаетЦензор.НЕТ.

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Подробнее об операции Кремля

17 апреля с космодрома "Плесецк" в Архангельской области РФ стартовала российская ракета-носитель "Союз-2.1б". Кремль официально не раскрывал подробностей о её полезной нагрузке, сообщив лишь, что запуск осуществлялся в интересах военных.

Лишь вскоре выяснилось, что ракета вывела на орбиту шесть спутников. Четыре из них с середины мая начали быстро сближаться со спутником Iceye-X36. Согласно анализу частной компании по наблюдению за космосом Okapi:Orbits, на высоте 550 км они приблизились к финскому спутнику на расстояние менее 13 километров.

Как отмечает Spiegel, на низкой околоземной орбите, где объекты движутся со скоростью около 28 000 км/ч, такое сближение вполне можно расценивать как враждебный акт.

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Кроме того, аналитики заметили, что во время приближения российские аппараты расходовали много топлива. Обычно его, наоборот, экономят, чтобы спутник прослужил дольше.

Iceye-X36 был запущен в марте 2024 года и позволяет получать снимки с разрешением до 25 см.

Чем это грозит и какова цель России?

Центр космической обстановки немецкого Бундесвера официально подтвердил, что зафиксировал опасные действия россиян, однако воздержался от подробных военных оценок. Зато аналитик Немецкого института международных дел и вопросов безопасности (SWP) Юлиана Зюсс заявляет о высоких угрозах.

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По её словам, в настоящее время российские аппараты обладают технической способностью:

Осуществлять радиоэлектронное подавление и глушить сигналы передачи данных;

Спровоцировать кинетическое столкновение и физически уничтожить или повредить тот или иной спутник.

Есть основания подозревать, что российские военные испытывают или уже испытали технологию подавления работы спутников, добавила Зюсс.

Что известно о компании ICEYE

ICEYE — мировой лидер в области спутниковых технологий SAR (радар с синтетической апертурой). Такие спутники способны генерировать изображения со сверхвысокой детализацией независимо от погодных условий или времени суток.

Сотрудничество началось в августе 2022 года, когда благотворительный фонд Сергея Притулы приобрел для нужд разведки Украины так называемый "народный спутник". По состоянию на май 2026 года ГУР МОУ продолжает активно использовать его возможности. За это время благодаря космическим снимкам было идентифицировано более 5900 вражеских целей и объектов ВПК РФ. В начале года Киев и ICEYE подписали меморандум о существенном расширении партнерства.

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