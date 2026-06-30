Латвія запроваджує перевірки відвідувачів посольства Росії в Ризі

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже повідомила, що державна поліція з середи перевірятиме документи всіх відвідувачів посольства Росії в Ризі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.

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Нові правила доступу до посольства Росії в Ризі

Рішення ухвалене як відповідь на дії російських спецслужб у Москві, де перевіряють документи відвідувачів іноземних дипломатичних установ.

Браже зазначила, що посольство Росії вже поінформоване про новий порядок перевірок.

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Кроки Латвії щодо обмежень для РФ і Білорусі

Окремо у Латвії розглядають подальші обмеження щодо Росії та Білорусі. Зокрема, МЗС підготувало поправки, які передбачають заборону імпорту окремих промислових товарів російського та білоруського походження.

Також у країні обговорюють рішення щодо скорочення торговельних зв’язків і перегляду окремих винятків у критичних галузях.

Нагадаємо, раніше Сейм Латвії ухвалив поправки до Закону про імміграцію, які забороняють громадянам Росії та Білорусі отримувати посвідки на тимчасове проживання через інвестиційні програми.

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