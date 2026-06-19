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Латвія закрила для росіян і білорусів одну зі схем отримання посвідки на проживання, - ЗМІ

Латвія закрила для росіян і білорусів одну зі схем отримання посвідки на проживання

Сейм Латвії ухвалив поправки до Закону про імміграцію, які забороняють громадянам Росії та Білорусі отримувати посвідки на тимчасове проживання через інвестиційні програми.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Delfi.

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Зміни ухвалили з огляду на безпекові ризики та нинішню політичну ситуацію. Голова парламентської комісії з оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції Раймондс Бергманіс зазначив, що раніше ця норма фактично залишилася поза увагою законодавців.

Поправки передбачають, що громадяни Росії та Білорусі більше не зможуть скористатися механізмом отримання посвідки на проживання в обмін на інвестиції.

Раніше Сейм Латвії схвалив зміни до імміграційного законодавства, які дозволяють іноземцям отримувати посвідку на тимчасове проживання терміном до п'яти років за умови інвестування щонайменше 150 тисяч євро у спеціальні інвестиційні фонди та сплати 10 тисяч євро до державного бюджету.

Тепер ця можливість не поширюватиметься на громадян Росії та Білорусі.

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