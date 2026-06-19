Латвия закрыла для россиян и белорусов одну из схем получения вида на жительство, - СМИ

Сейм Латвии принял поправки к Закону об иммиграции, запрещающие гражданам России и Беларуси получать виды на временное проживание в рамках инвестиционных программ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.

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Изменения были приняты с учетом рисков для безопасности и текущей политической ситуации. Председатель парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис отметил, что ранее эта норма фактически оставалась без внимания законодателей.

Поправки предусматривают, что граждане России и Беларуси больше не смогут воспользоваться механизмом получения вида на жительство в обмен на инвестиции.

Ранее Сейм Латвии одобрил изменения в иммиграционное законодательство, позволяющие иностранцам получать вид на временное проживание сроком до пяти лет при условии инвестирования не менее 150 тысяч евро в специальные инвестиционные фонды и уплаты 10 тысяч евро в государственный бюджет.

Теперь эта возможность не будет распространяться на граждан России и Беларуси.

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