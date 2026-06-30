Латвия вводит проверки посетителей посольства России в Риге

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что с среды государственная полиция будет проверять документы всех посетителей посольства России в Риге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

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Новые правила доступа в посольство России в Риге

Решение принято в ответ на действия российских спецслужб в Москве, где проверяют документы посетителей иностранных дипломатических учреждений.

Браже отметила, что посольство России уже проинформировано о новом порядке проверок.

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Шаги Латвии по введению ограничений в отношении РФ и Беларуси

Отдельно в Латвии рассматривают дальнейшие ограничения в отношении России и Беларуси. В частности, МИД подготовил поправки, предусматривающие запрет на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения.

Также в стране обсуждаются решения о сокращении торговых связей и пересмотре отдельных исключений в критически важных отраслях.

Напомним, ранее Сейм Латвии принял поправки к Закону об иммиграции, которые запрещают гражданам России и Беларуси получать виды на временное проживание через инвестиционные программы.

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