Россия закрывает с 1 июля железнодорожные пункты пропуска на границах с Латвией, Эстонией и Финляндией

В России принято решение с 1 июля временно приостановить движение через ряд железнодорожных пунктов пропуска на границах с Латвией, Эстонией и Финляндией.

Об этом говорится в официальном распоряжении российского правительства, передает Цензр.НЕТ.

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Что известно?

"Временно приостановить с 1 июля 2026 года перемещение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации на отдельных участках государственной границы Российской Федерации в соответствии с перечнем, приведенным в приложении", — говорится в тексте документа.

МИД России поручено уведомить Финляндию, Эстонию и Латвию о решении. О причине закрытия железнодорожных пунктов правительство России не сообщает.

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О каких железнодорожных пограничных пунктах идет речь?

Больше всего пунктов пропуска закроют на границе с Финляндией. Под блокировку попали железнодорожные узлы "Выборг", "Вяртсиля", "Люття", "Санкт-Петербург-Финляндский" и "Светогорск".

Кроме того, железнодорожное движение полностью остановят на российско-эстонском участке через пункт пропуска "Печоры-Псковские", а также на границе с Латвией, где прекратит работу пункт "Питалово".

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