Трамп планує прискорити виведення військових США із баз у Європі, - ЗМІ

США мають намір суттєво прискорити процес скорочення та виведення свого військового контингенту з баз на території Європи. Відповідні офіційні пропозиції Вашингтон планує презентувати європейським союзникам по Альянсу вже у червні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі німецької газети Welt am Sonntag, яка посилається на власні джерела в Пентагоні, цитує інформаційне агентство Reuters.

Намір Трампа

За даними журналістів, Вашингтон оприлюднить конкретні деталі плану під час спеціальної Конференції НАТО з питань формування сил (Force Sourcing Conference). Наразі точні масштаби майбутнього скорочення та перелік військових об'єктів, яких торкнеться цей крок, тримаються в секреті.

Варто нагадати, що у травні Вашингтон уже офіційно оголошував про намір вивести щонайменше 5 тисяч своїх військовослужбовців із території Німеччини. Цей радикальний крок аналітики та дипломати пов'язують із серйозними політичними розбіжностями між президентом Дональдом Трампом та лідерами ключових європейських держав, зокрема щодо спільної стратегії стосовно Ірану. Тоді у Пентагоні прогнозували, що цей етап передислокації триватиме від 6 до 12 місяців.

Бази США в Європі

  • Додамо, що на сьогодні саме в Німеччині розгорнуто найбільший американський військовий контингент у Європі, який налічує близько 35 тисяч військовослужбовців.
  • Окрім німецьких баз, президент США Дональд Трамп раніше неодноразово допускав можливість скорочення чисельності американської армії також в Іспанії та Італії.

Треба, до листопада часу обмаль.
31.05.2026 01:09 Відповісти
Ну то й що? Що вони є, що нема-однаково.
31.05.2026 01:12 Відповісти
Краснов має встигнути добити все що йому сказало КГБ

НАКРАЩА операція спецслужб в історії, Бонди і ЦРУ просто курять в стороні - 2 рази президент США
31.05.2026 01:13 Відповісти
Через безвихідь в ісрані обіженка мстить європейцям
31.05.2026 01:20 Відповісти
Формула «НАТО 3.0» трансформує Альянс із моделі «Європа під захистом США» на модель рівноцінного партнерства.
Сполучені Штати залишають за собою лише ядерну парасольку та стратегічну розвідку, тоді як ведення звичайної (конвенційної) війни на європейському континенті тепер повністю лягає на плечі самих європейців.
31.05.2026 01:57 Відповісти
Загалом європейський сектор оборони переживає стрімке зростання.
За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), сукупні військові витрати в Європі у 2025 році підскочили на 14% - до 864 мільярдів доларів.
31.05.2026 02:02 Відповісти
путін дуже просив в Анкоріджі.
31.05.2026 02:35 Відповісти
А до Польщі хто недавно перевів війська?
31.05.2026 02:55 Відповісти
 
 