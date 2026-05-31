Трамп планує прискорити виведення військових США із баз у Європі, - ЗМІ

США мають намір суттєво прискорити процес скорочення та виведення свого військового контингенту з баз на території Європи. Відповідні офіційні пропозиції Вашингтон планує презентувати європейським союзникам по Альянсу вже у червні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі німецької газети Welt am Sonntag, яка посилається на власні джерела в Пентагоні, цитує інформаційне агентство Reuters.

Намір Трампа

За даними журналістів, Вашингтон оприлюднить конкретні деталі плану під час спеціальної Конференції НАТО з питань формування сил (Force Sourcing Conference). Наразі точні масштаби майбутнього скорочення та перелік військових об'єктів, яких торкнеться цей крок, тримаються в секреті.

Варто нагадати, що у травні Вашингтон уже офіційно оголошував про намір вивести щонайменше 5 тисяч своїх військовослужбовців із території Німеччини. Цей радикальний крок аналітики та дипломати пов'язують із серйозними політичними розбіжностями між президентом Дональдом Трампом та лідерами ключових європейських держав, зокрема щодо спільної стратегії стосовно Ірану. Тоді у Пентагоні прогнозували, що цей етап передислокації триватиме від 6 до 12 місяців.

Бази США в Європі

Додамо, що на сьогодні саме в Німеччині розгорнуто найбільший американський військовий контингент у Європі, який налічує близько 35 тисяч військовослужбовців.

Окрім німецьких баз, президент США Дональд Трамп раніше неодноразово допускав можливість скорочення чисельності американської армії також в Іспанії та Італії.

