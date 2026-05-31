Трамп планирует ускорить вывод военных США с баз в Европе, - СМИ

США намерены существенно ускорить процесс сокращения и вывода своего военного контингента с баз на территории Европы. Соответствующие официальные предложения Вашингтон планирует представить европейским союзникам по НАТО уже в июне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале германской газеты Welt am Sonntag, которая ссылается на собственные источники в Пентагоне, цитирует информационное агентство Reuters.

По данным журналистов, Вашингтон обнародует конкретные детали плана во время специальной Конференции НАТО по вопросам формирования сил (Force Sourcing Conference). На данный момент точные масштабы будущего сокращения и перечень военных объектов, которых коснется этот шаг, держатся в секрете.

Стоит напомнить, что в мае Вашингтон уже официально объявлял о намерении вывести не менее 5 тысяч своих военнослужащих с территории Германии. Этот радикальный шаг аналитики и дипломаты связывают с серьезными политическими разногласиями между президентом Дональдом Трампом и лидерами ключевых европейских государств, в частности, относительно общей стратегии в отношении Ирана. Тогда в Пентагоне прогнозировали, что этот этап передислокации продлится от 6 до 12 месяцев.

  • Добавим, что на сегодняшний день именно в Германии развернут крупнейший американский военный контингент в Европе, насчитывающий около 35 тысяч военнослужащих.
  • Помимо немецких баз, президент США Дональд Трамп ранее неоднократно допускал возможность сокращения численности американской армии также в Испании и Италии.

Топ комментарии
+21
Краснов має встигнути добити все що йому сказало КГБ

НАКРАЩА операція спецслужб в історії, Бонди і ЦРУ просто курять в стороні - 2 рази президент США
31.05.2026 01:13 Ответить
+15
Через безвихідь в ісрані обіженка мстить європейцям
31.05.2026 01:20 Ответить
+10
Ну то й що? Що вони є, що нема-однаково.
31.05.2026 01:12 Ответить
Треба, до листопада часу обмаль.
31.05.2026 01:09 Ответить
Таке ж Трамп робив і з виведенням військ США з Афганістану!!
Має досвіт у 80 років….
31.05.2026 07:59 Ответить
А я тащусь як двбби розказують який Краснов дурний, такий дурний, такий дурний що навіть вони на його фоні розумні... двбби і їх 96% - науково доведено.
31.05.2026 07:43 Ответить
Формула «НАТО 3.0» трансформує Альянс із моделі «Європа під захистом США» на модель рівноцінного партнерства.
Сполучені Штати залишають за собою лише ядерну парасольку та стратегічну розвідку, тоді як ведення звичайної (конвенційної) війни на європейському континенті тепер повністю лягає на плечі самих європейців.
31.05.2026 01:57 Ответить
Загалом європейський сектор оборони переживає стрімке зростання.
За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), сукупні військові витрати в Європі у 2025 році підскочили на 14% - до 864 мільярдів доларів.
31.05.2026 02:02 Ответить
путін дуже просив в Анкоріджі.
31.05.2026 02:35 Ответить
А до Польщі хто недавно перевів війська?
31.05.2026 02:55 Ответить
Поки ніхто. Може настав період коли Навроцький не так вже і подобається Доні. Хз.
31.05.2026 07:35 Ответить
Існують взагалі країни які благають чужих військових ввести і залишатися? Європі не соромно?

31.05.2026 05:55 Ответить
бабулі капають, як служба за кордоном!
бухай штирь бл*дєй.
військові будуть дуже проти....
31.05.2026 06:33 Ответить
Як виведе, так і знову введе.
31.05.2026 06:59 Ответить
Старий пирдун Трампидло злякався, що його ліпший друг ***** звіздане по американських базах в Европі дронами і в паніка виводе, точніше, вони ганебно тікають з Европи.
31.05.2026 07:17 Ответить
Не думаю що ***** кудись щось пульне отак відкрито.
Це шантаж Європи (яку трамп і так ненавидив) через програш в нуль в ху...і яку вони намутили з бібі в Ормузкій протоці, звідки вийти переможцем вже немає і 1%.
Требаж на комусь відігратися і на когось зписати свої чергові поразки і збочення.
Але для Європи в цілому це не погано і зовсім не втішно для пуйла, бо тепер Європа стане самостійною і вимушено самодостатньої і у військовому плані.
Економіки цих країн це зовсім інший рівень і можливості за себе постояти.
А США знов стали маленькими, і зробив їх тами Дональд і бібі.
31.05.2026 07:31 Ответить
Ці погрози вже не допоможуть Трампу примусити Європу встрягати в його і нітаньги збочення.
31.05.2026 07:23 Ответить
Раніше брали участь у всіх збоченнях. А тепер губки надули.
31.05.2026 07:55 Ответить
Не правильний висновок, ******* валізою *****.
Європа зробила висновки, і це вперше, проявивши здоровий глузд, самостійність, і що найважливіше - єдність!
31.05.2026 07:58 Ответить
Саме так. Трамп допомагає Європі стати дорослими самостійними країнами.
31.05.2026 08:03 Ответить
Так і я про що, просто ті країни як малі розбещені діти, вже словами не зарадити, тільки по голій сраці бити....
31.05.2026 08:15 Ответить
В смислі зробила висновки? Та їх Трамп примусив це зробити, якби дід Джо ще був при владі, вони і по цей час пилякали американські грошики. А зараз світ змінюється і старі наративи по типу "головне на свій бік якихось бомжів перетягти" вже не працює і слава богу, а то сиділи як у бога за пазухою і кукурікали там. Ще за часів Роберта Гейтса він казав, щоб країни члени рухали своїми сідницями , а коли рашка анексувала крим , так взагалі поставили питання про заборону скорочення видатків на оборону. Трамп ще за часів своєї першої каденції їх всіх попереджав, що сюсюкатися більше не буде, але ті дочекалися Байдена і розслабилися - можна жити далі, розвивати свою економіку, а штати там якось розберусться..... Тому не треба тут про евпропейську едність, просто деяких прибрали від корита і вказали на їхне місце.
31.05.2026 08:13 Ответить
У Лівії саме США допомогли Європі не зганьбитися, коли у них закінчилася зброя, за три дні.
31.05.2026 07:58 Ответить
Тепер за стількиж вона закінчилась у США. Принаймі про це сказав Гексед.
31.05.2026 08:00 Ответить
Ага, і де союзники з допомогою? Штати тримали цілу авіанесучу групу і змогли мінімізувати втрати свого головного "союзника" - евреїв. Те що по факту вони отримали дулю за маком на вихлопі, то це не проблема Трампа, це проблема Ізраїлю, який просто не розрахував свої сили і звернувся за допомогою, а в Трампу і вибору не було , бо Ізраїль це святий грааль в США, бо всі важілі впливу на близькому сході йдуть через Ізраїль.
31.05.2026 08:26 Ответить
Трамп виведе, Путін введе. Усе нормально.
31.05.2026 08:50 Ответить
Можливо, це й на краще. Гадаю, така політика чинної влади Вашингтону мусить дати певний серйозний поштовх до створення Європейським Союзом власних повноцінних військових сил у короткий термін, оглядаючись на ситуацію у світовій політиці, що склалася.
31.05.2026 09:59 Ответить
 
 