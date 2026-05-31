Трамп планирует ускорить вывод военных США с баз в Европе, - СМИ

США намерены существенно ускорить процесс сокращения и вывода своего военного контингента с баз на территории Европы. Соответствующие официальные предложения Вашингтон планирует представить европейским союзникам по НАТО уже в июне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале германской газеты Welt am Sonntag, которая ссылается на собственные источники в Пентагоне, цитирует информационное агентство Reuters.

Намерение Трампа

По данным журналистов, Вашингтон обнародует конкретные детали плана во время специальной Конференции НАТО по вопросам формирования сил (Force Sourcing Conference). На данный момент точные масштабы будущего сокращения и перечень военных объектов, которых коснется этот шаг, держатся в секрете.

Стоит напомнить, что в мае Вашингтон уже официально объявлял о намерении вывести не менее 5 тысяч своих военнослужащих с территории Германии. Этот радикальный шаг аналитики и дипломаты связывают с серьезными политическими разногласиями между президентом Дональдом Трампом и лидерами ключевых европейских государств, в частности, относительно общей стратегии в отношении Ирана. Тогда в Пентагоне прогнозировали, что этот этап передислокации продлится от 6 до 12 месяцев.

Базы США в Европе

Добавим, что на сегодняшний день именно в Германии развернут крупнейший американский военный контингент в Европе, насчитывающий около 35 тысяч военнослужащих.

Помимо немецких баз, президент США Дональд Трамп ранее неоднократно допускал возможность сокращения численности американской армии также в Испании и Италии.

