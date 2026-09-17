США досягають "значного прогресу" у створенні військової бази в Польщі, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що завдяки "сміливому лідерству" президента Польщі Кароля Навроцького досягається значний прогрес у створенні американської військової бази в Польщі.
Про це він написав у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
База США в Польщі
"ЧУДОВА НОВИНА! Завдяки сміливому лідерству мого друга Кароля Навроцького, президента Польщі, досягається значний прогрес у питанні створення бази армії США в Польщі. Якщо це відбудеться, місце її розташування буде оголошено вже найближчим часом", — написав Трамп.
Він додав, що це "стане історичним кроком для нашого великого американо-польського союзу".
Контекст
- Раніше Польща та Литва заявляли про готовність прийняти додаткові підрозділи США після планів скорочення контингенту в Німеччині. У Вашингтоні також розглядали можливість виведення до 5 тисяч військових із німецької території.
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав не драматизувати рішення США щодо скорочення військової присутності в країні після заяви Дональда Трампа про виведення частини американського контингенту.
- Згодом ЗМІ повідомили армія США відмовилася від відправки 4 тисяч військових до Польщі.
- Перегляд присутності відбувається на тлі зростання оборонних витрат союзників. У 2025 році всі країни НАТО досягли рівня витрат у 2% ВВП, а загальні витрати зросли до 1,4 трильйона доларів. За рік європейські союзники збільшили фінансування оборони майже до 120 мільярдів доларів.
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