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США досягають "значного прогресу" у створенні військової бази в Польщі, - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що завдяки "сміливому лідерству" президента Польщі Кароля Навроцького досягається значний прогрес у створенні американської військової бази в Польщі.

Про це він написав у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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База США в Польщі

"ЧУДОВА НОВИНА! Завдяки сміливому лідерству мого друга Кароля Навроцького, президента Польщі, досягається значний прогрес у питанні створення бази армії США в Польщі. Якщо це відбудеться, місце її розташування буде оголошено вже найближчим часом", — написав Трамп.

Він додав, що це "стане історичним кроком для нашого великого американо-польського союзу".

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Трамп заявив про прогрес у створенні американської військової бази в Польщі

Контекст

  • Раніше Польща та Литва заявляли про готовність прийняти додаткові підрозділи США після планів скорочення контингенту в Німеччині. У Вашингтоні також розглядали можливість виведення до 5 тисяч військових із німецької території.
  • Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав не драматизувати рішення США щодо скорочення військової присутності в країні після заяви Дональда Трампа про виведення частини американського контингенту.
  • Згодом ЗМІ повідомили армія США відмовилася від відправки 4 тисяч військових до Польщі.
  • Перегляд присутності відбувається на тлі зростання оборонних витрат союзників. У 2025 році всі країни НАТО досягли рівня витрат у 2% ВВП, а загальні витрати зросли до 1,4 трильйона доларів. За рік європейські союзники збільшили фінансування оборони майже до 120 мільярдів доларів.

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Автор: 

військова база (112) Польща (7823) США (22625) Трамп Дональд (8228)
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